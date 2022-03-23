  • 17°C
香港時間 : 2022323日 (週三) 16:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烹飪教煮】大廚教煮啖啖肉酸甜咕嚕肉    一個秘訣保持外皮鬆脆【內附食譜】

休閒消費 16:37 2022/03/23

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

逸東軒行政總廚譚棟教大家做咕嚕肉，其精粹酸甜汁不需用到傳統做法加入山楂，他說這簡易版，對入廚新丁來說難度不高。

聽資深大廚們說過，以前見工做中菜廚師，有兩道菜式是必考的，一道是乾炒牛河，另一道就是咕嚕肉。不過時至今日，做得大廚工夫當然了得，但把菜式簡化讓在家的新手牌也可以嘗嘗成功滋味，也是一大學問。

今次逸東軒行政總廚譚棟便教大家做咕嚕肉，其精粹酸甜汁不需用到傳統做法加入山楂，他說這簡易版，對入廚新丁來說難度不高，何妨一試。

這道 Sweet and Sour Pork，不單是外國人的最愛中菜之首，其實也是很多香港人的至愛。由生炒排骨開始經過演化，現代人不愛「㖭」骨，變了現在的脢頭淨肉版咕嚕肉。

譚師傅說餐廳做當然會依照傳統烹調法，不過，在家想開心地下廚，不用太拘泥傳統，不需用山楂來增添鮮紅色澤和酸味層次。只需放茄汁、白醋、喼汁、片糖或冰糖，再加些檸檬汁也可以，令到酸味層次豐富點，也可達九成原味了。

他說把肉切成小塊或片狀，會快熟些，對未能掌握時間的新手來說易處理些。另外，他給大家的貼士還有一個，如想令咕嚕肉外脆內軟，煎炸兩次是最佳方法，而第二次炸時，更要用大火迫出油份。把肉回鑊與醬汁拌勻時，也要眼明手快，時間過久，外皮便不鬆脆了。

最後他再提提大家，當脢頭肉醃製半小時後，額外加蛋汁才上粉，這樣可保持每件脢頭肉皆能均勻地沾滿生粉。

咕嚕肉材枓。(湯致遶攝)

材料：  
脢頭肉 300克
青、紅椒（切角） 各1條
罐頭菠蘿(切小粒) 2片
蒜蓉 1粒
葱段 2條
蛋汁 1颗
生粉 適量
適量
適量
雞粉 適量
甜酸汁材料：  
1/3杯
糖、白醋及茄汁 各1湯匙
喼汁 1/2茶匙
1/4茶匙
檸檬汁 適量

做法：

1. 脢頭肉切片狀，混入鹽、糖、雞粉醃 30 分鐘,  

把肉切成條狀。(湯致遠攝)

2. 青、紅椒切角，罐頭菠蘿切小粒備用， 

3.燒半鑊油，將醃好的脢頭肉沾上蛋汁及生粉，放入滾油內炸至熟透，再翻炸多次，取出隔油，備用。

把肉條撈粉。(湯致遠攝)

4. 燒熱兩湯匙的油，爆香蒜蓉、蔥段、青紅椒角。

上粉後炸肉條。(湯致遠攝)

5.加入菠蘿片、甜酸汁及少許生粉水埋芡後，加入已炸好的脢頭肉回鑊拌炒至均勻，完成。

把所有材料同炒。(湯致遠攝)

記者：郭秀芳

相關文章

【烹飪教煮】烹飪達人示範越式椰青蝦　教自製青檸檬胡椒鹽提升風味【內附食譜】
17:04 2021/10/29
【烹飪教煮】烹飪達人示範越式椰青蝦　教自製青檸檬胡椒鹽提升風味【內附食譜】
【烹飪教煮】大廚教煮清淡抗疫營養菜式 帶子豆腐蒸蛋白佐飯開胃菜【內附食譜】
15:15 2022/03/04
【烹飪教煮】大廚教煮清淡抗疫營養菜式 帶子豆腐蒸蛋白佐飯開胃菜【內附食譜】
【烹飪教煮】大廚教鮮沙薑陳皮煎雞 去雞皮兼免油煎不黐底有秘訣【內附食譜】
18:19 2022/03/11
【烹飪教煮】大廚教鮮沙薑陳皮煎雞 去雞皮兼免油煎不黐底有秘訣【內附食譜】

你可能感興趣

【烹飪教煮】烹飪達人示範越式椰青蝦　教自製青檸檬胡椒鹽提升風味【內附食譜】
17:04 2021/10/29
【烹飪教煮】烹飪達人示範越式椰青蝦　教自製青檸檬胡椒鹽提升風味【內附食譜】
【烹飪教煮】大廚教煮清淡抗疫營養菜式 帶子豆腐蒸蛋白佐飯開胃菜【內附食譜】
15:15 2022/03/04
【烹飪教煮】大廚教煮清淡抗疫營養菜式 帶子豆腐蒸蛋白佐飯開胃菜【內附食譜】
【烹飪教煮】大廚教鮮沙薑陳皮煎雞 去雞皮兼免油煎不黐底有秘訣【內附食譜】
18:19 2022/03/11
【烹飪教煮】大廚教鮮沙薑陳皮煎雞 去雞皮兼免油煎不黐底有秘訣【內附食譜】
食譜 中式食譜 中菜 菜式 入廚資訊

最高瀏覽

【鱷魚翻生】網民網購冷凍鱷魚用刀斬頭即復活 鱷魚發狂亂爬全家尖叫大驚逃命
16:53 2022/03/22
【鱷魚翻生】網民網購冷凍鱷魚用刀斬頭即復活 鱷魚發狂亂爬全家尖叫大驚逃命
【大難不死】東航客機132人空難　24歲男出發前一個決定逃離死劫
13:17 2022/03/22
【大難不死】東航客機132人空難　24歲男出發前一個決定逃離死劫
【疫下旅遊】林芊妤全家往澳洲逗留一個月　讓外傭放假照出糧Coffee獲讚好僱主
18:01 2022/03/22
【疫下旅遊】林芊妤全家往澳洲逗留一個月　讓外傭放假照出糧Coffee獲讚好僱主