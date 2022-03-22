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【正能量】港鐵指展示海報標語附身心靈健康貼士　邀張敬軒及七師傅等錄製車站廣播齊抗疫

社會 17:06 2022/03/22

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鐵仔窩心提示身心靈貼士。（港鐵提供）

港鐵今日（22日）表示，設計了一系列窩心標語，並邀請多位名人錄製車站廣播，溫馨提醒大家最佳抗疫方法是保持身心健康，不時為自己注入正能量，互相支持。

港鐵指，特別聯同新生精神康復會 dayday330，用心設計了一系列海報，由港鐵吉祥物 「鐵仔」粉墨登場，以「照顧人，自己都要鬆一鬆」、「知您忙，記住俾啲 me time 自己」等窩心寄語，現已在港鐵 車站、商場及其他平台展示，並附上身心靈健康小工具二維碼，分享身心靈健康小貼士。又邀請了張敬軒、七師傅、方健儀和鄭丹瑞錄製車站廣播，另外在居家抗疫人士由本月16日起一連7日，免費音樂平台 JOOX 都有「鐵仔」訂製的精選歌單，聽音樂輕鬆減壓。

港鐵稱，在西營盤站、香港 大學站、大窩口站及大水坑站安裝快速檢測包自助提取機，方便已登記的長者領取，這些自助提取機將於本月24日起投入服務，為期1個月。

另外，自3月初起為確診同事及其合資格家屬設立24小時專屬醫療熱綫，提供視像醫療諮詢服務；同時又 成立「抗疫愛心隊」，召集超過300位義工同事，為有急切需要的確診同事送遞抗疫物資及藥物，至今已為超過100位確診同事提供協助。

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責任編輯：余思嵐

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