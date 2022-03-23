【反起跑線聯盟】「賈名媛」邱芷微不怕方丈小器　男友陳志忠樂觀抗癌：好講心態　

▲ 邱芷微與男友陳志忠為Viu新劇出力。

參加TVB選秀節目《功夫新星》入行的陳志忠（Wilson），在前年不幸患上胃癌，幸現已抗癌成功，回復健康。

可是即使在化療期間，他也面對不同的副作用，惟陳志忠沒有選擇休息，反而堅持接拍ViuTV自家製劇集《反起跑線聯盟》，當中他更不惜花2個月時間增磅操大隻演體育老師，專業精神可嘉。

至於女友「賈名媛」邱芷微（Chelffy）則參與幕後工作，帶領其演藝學校學生參演，並自言不怕被TVB「詐型」！

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▲ （《經濟日報》圖片庫）

積極樂觀抗病

Wilson接受TOPick專訪指，在《反起跑線聯盟》飾演一名有驚恐症的體育老師，角色需要操大隻，可是在拍攝期間，他還在化療中期，過程絕不簡單。

不過向來工作認真的Wilson，並沒有視為難關，反而用積極樂觀心態面對：「其實抗癌都好講心態，最緊要個人要有正能量，我記得化療初期有好多副作用，包括長期腸胃炎、成個人好攰同埋啲皮膚會變深色。不過到中期身體就慢慢適應咗啲化療藥，只係有少許腸胃炎，但個人都舒服咗好多，拍攝時都好順利。」

他又指最終用了2個月時間操弗：「嗰段時期因為身體慢慢好啲，我之後不斷做運動，增番重啲磅數都完全冇問題。而大家拍嘅時候都完全睇唔出我嗰時仲做緊化療。」

▲ （《經濟日報》圖片庫）

難忘拍攝場口

今次劇中Wilson不乏與小朋友合作對手戲，對於經營兒童演藝學校的他而言，可說是駕輕就熟。

談到劇中難忘場口，Wilson說：「因為劇中講我有密室恐懼症，非常怕黑，有一場話學校停電，我係需要驚到暈咗，而啲小朋友真係好可愛，以為我真係暈咗，即場喊咗出嚟。到導演叫Cut時，佢哋即刻攬住我，令我覺得好窩心。」

其實這次拍攝，Wilson亦非孤身作戰，皆因他與女友邱芷微一直經營的兒童演藝學校，當中有4位的學生都有份參與《反起跑線聯盟》的演出。

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與學生齊準備功課

至於Chelffy，向TOPick透露指，與Wilson在拍攝前期一同為小演員做好準備功夫，比如為他們的角色進行分析及資料搜集：「因為啲小朋友仲細唔識自己睇劇本，同埋佢哋嘅家長亦冇接觸過呢類型重戲份嘅角色劇本，所以我都特別花心機去研究，又教家長點樣喺屋企同小朋友練習，真係仲緊張過自己拍戲。」

Chelffy又表示，小朋友的角色情緒起伏較多，特別是有不少喊戲場口：「訓練小朋友喊都係一件好有挑戰性嘅任務，因為現今嘅小朋友快樂指數好高，所以平時都好少喊同發脾氣，好多家長都好抗拒同擔心點樣令小朋友突然喊。」

不過她指小朋友全都很聰明，知道只是拍戲而已，故她與Wilson在訓練時花了不少時間在觀察及幻想練習：「因為肌肉係有記憶，所以經過嚴格訓練後，當佢哋去到拍攝現場就可以自己喊。拍完喊戲之後，只要佢哋食番粒糖又會開心番，可以繼續下一場拍攝。」

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▲ Cheffly為小朋友做好準備。

不怕TVB「詐型」

雖然Chelffy今次只當幕後工作，可是身為TVB《愛·回家之開心速遞》「賈名媛」卻帶領小朋友參與ViuTV劇，會否擔心被公司「詐型」？

Chelffy則說：「開得學校就梗係希望搵到更多演出機會畀學生演出，所以無論咩平台搵我哋嘅學生都好歡迎。至於自己嘅幕前工作，有經理人為我安排，自己本身亦冇任何電視台合約，所以任何平台搵我工作都好歡迎。」

▲ 左起Wilson、袁富華、Cheffly

此劇別具意義

除Wilson和自己的學生參演此劇演出，令Chelffy感到高興外，原來此劇還有一個原因令她覺得別具意義。

她開心地稱：「今次《反》中飾演校長嘅袁富華係我同Wilson嘅戲劇老師，所以今次嘅演出真係三代同堂，學生首次拍劇就已經同我嘅老師有對手戲，所以我更加要教好啲，唔好令老師失望，希望佢都滿意佢哋嘅表現。」

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疫情影響學校收入

另外，談到近日疫情嚴峻，對於其演藝學校有否影響？Chelffy表示雖然學校並非表列處所仍可營運，但由於今次第5波疫情傳染率相當高，所以有很多家長及學生都因總總因素而需要隔離：「呢段時候都冇乜人過嚟上堂，好多家長為免小朋友出街受感染都話過咗疫情先至繼續上堂。」

Chelffy又指他們沒有資格申請政府抗疫基金，所以現時經濟狀況都較吃力，望疫情盡快過去：「雖然業主肯減租，但喺營運上仍然好吃力，希望疫情快啲過，大家可以過番啲正常生活。」

記者：陳曉柔