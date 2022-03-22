【面授復課】幼園小學最快4月19日恢復面授　朱薰斥提早放暑假冇用：放嚟做乜？

▲ 港府宣布最快4月19日恢復面授課堂，商台DJ朱薰忍不住批評提早放暑假無用。

行政長官林鄭月娥昨日（21日）宣布，全港小學、幼稚園及國際學校最快在4月19日恢復面授課堂，中學則待中學文憑試（DSE）核心科目考試結束後復課。最新安排引起家長議論紛紛，連商台DJ朱薰也忍不住在社交平台發文怒斥港府的政策朝令夕改，引起一眾媽媽共鳴。

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朱薰與老公譚健榮育有一對仔女分別9歲和5歲半，早前她與老公、外傭齊齊確診，她憑著果斷應變，最終一對仔女都「逃過一劫」沒有染疫。以為煩惱暫告一段落，朱薰可以和仔女享受一下「暑假」，怎料港府再度改變政策，惹起朱薰及一眾家長憤怒。

▲ 朱薰發帖文抱怨港府的政策朝令夕改。（facebook圖片）

朱薰昨日在其IG及facebook專頁同時發文抱怨，港府的政策朝令夕改，令一眾家長無所適從。

我凈係想問，而家個提早暑假係放嚟做乜？ #冇喺最後加個數字嚟表達情緒 #我已經好禮貌 #我又彈岀 #我又彈入 #吹咩 #唔想擺圖擺圖仲嬲 #叫之前搶貨嘅市民情何以堪呢

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家長網民︰浪費咗小朋友嘅暑假

兩邊的帖文均獲數千人讚好，並引來大批家長網民留言，讚朱薰講出了家長心聲，又批評港府當初只為了徵用學校做全民強檢而要學校放假，完全沒有規劃，「避免病毒透過網課傳播」、「白白地浪費咗小朋友嘅暑假」、「同一個月嘅事，啲嘢完全無計劃，但就要學校學生老師去配合」。

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不少家長抱怨7、8月大熱天時要湊小朋友返學，「唔想咁熱天帶佢哋返學」、「7、8月熱到癲就去返學考試」、「無啦啦變咗留在家嘅『暑假』，仲要最熱嘅天氣先嚟戴口罩返學，小朋友真係多謝佢！」

有家長亦笑稱倘若第六波疫情來襲，政府或會下令放第二次暑假，「唔小心爆多波，再放多次暑假」、「學生有咩開心過暑假？咪就係放2次暑假」。

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責任編輯︰王明芳