【加濕器】染疫後喉嚨乾涸靠加濕器舒緩 專家警告：疏於清潔將引發肺炎

▲ 染疫後喉嚨乾涸靠加濕器舒緩，專家警告疏於清潔將引發肺炎。

本港疫情嚴重，很多市民相繼確診，並通常伴隨喉嚨不適的症狀。除了吃藥及飲水，用加濕器增加房間濕潤度令喉嚨不易乾涸，也成為市民爭相效仿的舒緩病徵方法。但若不當使用加濕器，很可能弄巧成拙，有機會引發更嚴重的肺炎。

有內地媒體報導，湖北一名32歲女子經常使用加濕器，惟幾年來從未清潔，更不時添加精油紓壓，令她持續咳嗽、鼻塞，難以入睡。經醫生檢查後，發現黴菌在她肺部繁殖，證實患上「曲黴菌肺炎」。而該名女子正是因為上呼吸道不適，自行服用感冒藥，惟也沒好轉，就醫後發現正是加濕器惹的禍。

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北京交通大學物理系教師陳征指出，市面常見的加濕器主要分為兩大類：

冷蒸發式加濕器

水分以氣態形式擴散空中，水中的雜質和細菌不會被釋放。若不及時清洗水槽，沉積的雜質容易結垢並滋生細菌微生物等，導致發臭。

超聲霧化式加濕器

對水質要求較高；若水有雜質或細菌，有機會隨水霧進入空中，人體隨時會吸入細菌，影響健康。

另外，北京大學第三醫院呼吸與危重症醫學科主任孫永昌也指出，加濕器會導致肺炎，是因為內有污染的微生物，吸入呼吸道後引起的過敏性肺炎。因此，像這類肺炎患者在停用加濕器後，病情很快能自行好轉。

加濕器使用貼士

綜合醫生及專家的意見，加濕器使用建議如下：

1. 定期清洗

定期沖洗加濕器的水容器、管道和噴嘴

可以用肥皂及溫水清洗水槽內積聚的雜質，不要用刺激性化學清潔劑清洗。也不要將殺菌劑倒入加濕器，有韓國案例證實這將導致肺部受損、脫髮、免疫力衰退。

每3至5日清潔一次，最長不宜超過一星期。

2. 保持潔淨用水

保持加濕器的水清潔。使用時，加濕器內最好放沒有多餘雜質的蒸餾水，避免吸入過多細菌造成肺部及呼吸系統損傷。

長時間不用，應及時倒掉加濕器的積水。

3. 使用安全

室內濕度最好保持50%以下。因此加濕器不要長時間運作，每隔數小時應關閉；否則可能因濕度過高而引發胸悶甚至哮喘等炎症。

放置加濕器位置應距離地面、家具及電器1米之外，否則濕氣可能影響電器零件運轉，也可能令木製家具受潮。

不要將加濕器當作蒸面機使用，霧氣將不利於順暢呼吸；最好將加濕器噴嘴置於人體側面。

保持室內空氣清新。空氣較好時，要定期開窗通風。

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責任編輯：羅嘉欣