【打擊毒品】警方搗破何文田毒窟單位檢1,210萬冰毒　年輕情侶涉販毒被捕

▲ 警方毒品調查科高級督察吳嘉倫向傳媒簡報案情。（警方fb直播截圖）

警方毒品調查科昨日（21日）在何文田一個單位拘捕2人，共檢獲約20.65公斤懷疑冰毒及一批毒品包裝工具，市值約1,210萬元，2人將於明天（23日）九龍城裁判法院提堂。

毒品調查科高級督察吳嘉倫指，警方接獲情報，相信有人利用一個位於何文田迦密村街的住宅單位進行販毒活動。昨天中午時，警方見到一男一女形跡可疑，準備進入單位，人員隨即上前作出截查，期間男子一度反抗，其後被制服。

警方在單位內，檢獲共20包重20.65公斤懷疑冰毒，及一批毒品包裝工具，遂以「販毒」及「阻礙警務人員執行職務」拘捕該名20歲男子，及以涉嫌「販毒」拘捕19歲女子。

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記者：余思嵐