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【疫下旅遊】林芊妤全家往澳洲逗留一個月　讓外傭放假照出糧Coffee獲讚好僱主

娛樂 18:01 2022/03/22

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Coffee舉家飛往澳洲一個月，讓外傭留家放假照出糧。

新冠肺炎疫情爆發至今，大部分港人已很久沒出國，林芊妤（Coffee）亦不例外，坦言困得太耐有點恐懼症。日前，Coffee在個人社交網站透露丈夫的澳洲家有事，故舉家急忙離港。

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由於沒有直航，需要飛到馬來西亞住一晚酒店再轉機，Coffee留言向大家報平安：

飛之前是有點害怕，因為在香港連出入都很小心，畢竟被困在HK太久有點恐懼症。但原來沒有想像中可怕，只是現在沒有直航機，要在馬來西亞機場酒店住一晚，再轉機飛往Melbourne。昨天我們已經到啦，過了一天檢測也是negative，暫時安全！謝謝大家的關心呀，處理好家事後一個月後就回港啦，如無意外🤞❤️雖然要把4月的廣告拍攝都取消掉，但家人在身邊才是最重要😘

Coffee又指，會繼續「Work From Home」，親自處理自家運動品牌新產品。

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照出糧給外傭

Coffee藉住機會帶寶貝仔「伯伯」參觀動物園，相中可見一家三口除下口罩放鬆一下，她透露澳洲沒有強制市民戴口罩，但到人多地方會配戴。

有網民問到如何安排家中外傭的工作，她表示工人姐姐現時獨自留在香港家中，並透露會照出糧給她：「姐姐依家喺屋企爽緊，放緊一個悠長嘅假期。吊頸都要唞下氣，佢上兩星期無出街放假，依家畀佢放到夠，不過照出糧嘅！」

不少網民大讚Coffee是好僱主，笑問是否向近日以流利廣東話責罵僱主的外傭YouTube頻道取經。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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