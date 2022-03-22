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【隔離令】 康復者未取得隔離令作染疫證明　衞生署稱將短訊通知

社會 17:30 2022/03/22

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，今日（22日）再新增14,152宗確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，留意到有經核酸檢測確診的患者未能入院，一直留在家中直至康復仍未收到隔離令。他指衞生署知悉有關情況，感到抱歉，會盡快將收集的資料向相關人士補發短訊，有關人士經短訊連接上網登記身份證號碼，便可取得隔離令。如市民對於隔離令有疑問，亦可經電郵聯絡衞生署。電郵地址為：ratp@dh.gov.hk

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記者：黃穎津

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