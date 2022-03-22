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【華燈初上】演活渣男江瀚的鳳小岳28歲封盤　戲外是顧家好男人陪妻走過小產路

親子 18:17 2022/03/22

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鳳小岳現實是顧家男。

Netflix劇《華燈初上》第三季最近上線，由林心如監製及做主角的《華》劇自播出以來人氣高企，話題度爆標，在劇中擔任男主角的鳳小岳周旋於林心如和楊謹華之間，飾演風流編劇的他，靚仔有型，有才華又不羈，根本就是渣男的Package，不過現實中鳳小岳其實是愛妻、愛孩子及顧家的好男人，更陪太太走過痛失胎兒的傷痛！

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曾在少林寺學武

現年34歲的鳳小岳是台灣和英國混血兒，在英國出世，3歲才回台灣，小時候曾被送往四川讀小學、曾在少林寺學武；因母親是劇團表演者，從小就跟着母親到不同地方參展和表演，接觸藝術表演和不同文化。

長大後因混血外形而被發掘做男模，於2008年首次拍攝電影《九降風》而嶄露頭角，及後在《男朋友．女朋友》中亦展示出實力演技，以《小時代》系列在內地爆紅。

爆紅後的鳳小岳成為不少迷妹的男神，不過他早在2016年就封盤，28歲就結婚，婚後育有一子「小木耳」，他的社交網除了自己的靚仔相外，還有不少與仔仔的家庭照，經常陪兒子玩和閱讀，絕對是好爸爸，而鳳小岳的太太洪喆君，是在朋友介紹下認識鳳小岳，她曾在國際衝浪公開賽中，獲得台灣女子衝浪短板亞軍，兩人有著共同興趣，很快就拍拖結婚生子。

鳳小岳與太太結婚6年，兩人非常低調，很少公然晒恩愛，不過他曾在訪問中坦言太太就是他的靈魂伴侶：

太太就像是我的錨。就是在暴風中，如果我的船需要指引的話，她就是讓我不會迷失方向的人，船的定錨。

曾經歷痛失胎兒打擊

看似一切平順，但其實鳳小岳太太曾經歷痛失胎兒的打擊，在2021年1月鳳小岳在社交網宣布太太懷孕，快將再度榮升爸爸，但在8月的時候就透露孩子「離開」了，他當時寫道：

孩子，走好，我欠你一次。 太太，辛苦妳了，妳是我見過最堅強的人

鳳小岳提到他和太太發現未出生的孩子有腫瘤時已經過30周，醫生表示小孩有1顆腎沒成形，鳳小岳難過說，沒有文字可以用來形容失去孩子的痛苦。

本身是雙魚座的鳳小岳雖然長有一副「渣男臉」，但卻是專一好男人，有自己獨特的愛情觀，他曾說不管遇過或看到多少的離合，他還是相信愛情：

愛情就是需要經營啊，你需要付出、需要捨棄，才會得到。愛情裡的得與失，是一直在發生的。你得到愛情許多，一定也要付出許多。

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責任編輯:陳麗薇

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