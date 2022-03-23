【著數優惠】水門雞飯外賣自取85折　重量級盤裝食品＋一人手切吊龍拌泰式火鍋

▲ 水門雞飯推出外賣全日85折及推出大大份重量級盤裝食品。（圖片由餐廳提供）

不能外出晚飯，又不能去旅行，想念泰國美食？「水門雞飯」宣佈全部分店外賣自取全日85折優惠，為迎合家庭需求，推出大大份重量級盤裝食品，還有一人份的「手切吊龍拌泰式火鍋」，一個人以及一家人都可以留在家中開大餐！

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重量級盤裝食品

水門雞飯的招牌菜是水門雞，到會盤以全隻雞上，再送上整支「水門雞飯醬」，另有胡椒單骨雞翼、沙嗲雞肉或豬肉串選擇、食肉獸必愛！想吃菜亦有馬拉盞炒西蘭花魷魚鬚，泰式鳳尾蝦炒金邊粉及泰式鳳尾蝦炒金邊粉亦是必食之選，還有其他不同選擇。

重量級盤裝食品請於三天前預訂。

只限分店自取。餐廳指如需送貨，請先提供取貨時間及地點，將提供運費待客人確認。

一人之選！手切吊龍拌泰式火鍋

水門雞飯新推出手切吊龍拌泰式火鍋，用上牛肉的吊龍部位，用作打邊爐一流！加上其它多樣配菜，一個人吃相當豐盛，只售$88，還可以追加手切吊龍（HK$58）、鳳尾蝦5隻（HK$35）、黑毛豬梅肉片（HK$30）、豬肉丸6粒（HK$20）及牛丸6粒（HK$30）。

「手切吊龍拌泰式火鍋」（一人份）套餐（賞鮮價 HK$88）包括：

1. 冬陰功湯底（可轉清雞湯）

2. 手切吊龍 x 1份

3️. 泰式豬肉丸 x 2粒

4. 魚旦 x 2粒

5️. 魚片 x 2片

6️. 草菇 x 1份

7️. 泰式牛丸 x 2粒

8️. 蕃茄 x 2片

9️. 粉絲 x 1份

10. 生菜 x 1份

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餐廳指如有需要，顧客可以租借爐具及湯煲，按金為HK$300（3天內清潔妥當後歸還），另配Gas每支為 HK$20。

餐廳資料：

大埔總店地址：大埔汀角路11號地下

Tel: 2838 8171

元朗店：元朗教育路26至34號百宜樓地下A舖

Tel: 2382 8889

尖沙咀店：尖沙咀金馬倫道18號地下

Tel: 2369 8128

旺角店：旺角豉油街21號C地下

Tel: 2809 2918

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責任編緝：蕭雅文