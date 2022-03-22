【風水毒窟】荃灣毒窟以風水課程作招徠3人被捕　警方檢18樽「死藤水」及12萬元毒品

▲ 其中一名被捕人士。

警方早前接獲線報，指荃灣大河道一個住宅單位以提供有關風水、生命能量的課程作招徠，向學員售賣及供應毒品，於是派員喬裝採取行動，拘捕一名40歲男負責人，涉嫌「經營毒窟」及「販毒」；另一男一女涉嫌「吸食或注射毒品」被捕。

荃灣警區特別職務隊人員昨日（21日）在行動中，於單位內檢獲18樽約2.9公斤的懷疑「死藤水」、365張懷疑「毒郵票」、約68克懷疑大麻、約161克懷疑含有大麻的曲奇餅及大麻油，所有毒品總市值約12萬港元。警方拘捕一名40歲姓張本地男負責人，涉嫌「經營毒窟」及「販毒」，另外一名24歲本地男子及一名54歲本地女子，則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕。

被捕男女正被扣留調查，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例（第599G章）》，警方向他們發出告票，正被扣留調查。

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責任編輯：蘇文軒