【正能量】養英短貓激發孩子責任主動照顧  港媽灌輸生死教育讓孩子善待動物

▲ 港媽Avis對英短貓小米一見鍾情，養下之後，意外發現養寵物有助培養兩個兒子的責任心。

英短貓喜歡親近人，個性穩定，溫馴可愛，好玩卻不頑皮，不會給主人添麻煩，難怪近幾年成為不少愛貓人的新歡。以下兩位貓主的養英短原因各異，但同是新手，而且立即變貓奴，千依百順，寵愛有加。

▲ 小三愛人膝蓋上任人搓圓㩒扁。(湯致遠攝)

Avis：貓兒成家庭小三

本身沒有養過寵物的 Avis ，去年生日忽然想養貓，又得丈夫首肯，去到寵物店揀貓時，都沒有甚麼心水品種，「養寵物其實要講緣份，當時兩個仔是睇中另一隻英短貓，但我已和小三對上眼，一見鍾情。」她笑道。

那時，小三約4個月大，顏色已看得見是忌廉色，「是我喜歡的毛色，而且一抱上手很嗲人，丈夫說由我決定，因為是送給我的生日禮物，兼實際上是我負責養的。」

有趣的是竟然把貓咪改名為小三，Avis笑謂，牠的確是自己和丈夫的第三者嘛，最好笑是連兩個仔都話改得好。

正如大部分英短貓一樣的性格，小三很喜歡親近主人，「乖到一個點就是非常乖。牠常常喜歡趴在我和大仔Jasper的膝頭上任你搓圓㩒扁。晚上又會走去和大仔一齊瞓，常常跟出跟入，逗到阿仔好冧牠。」

▲ 兩個仔平日都愛鍚小三。(被訪者提供)

培育孩子責任感

因而令她想到，養寵物原來真的可以培育孩子的責任感，「大仔許多時都會主動要求照顧小三，如放飼料、換水，甚至換貓砂都有。於是我又趁機會向大仔灌輸生死教育，我會對仔仔說動物的歲數不會長，我們除了要在牠們在世時好好對待和愛錫外，也要作好心理準備。」她說。

因為小三的可愛令大仔想養多隻貓，「今次Jasper反而想養不同種類的布偶貓，又剛好有朋友的貓咪大肚，於是便預訂了一隻。」她續說：「布偶叫阿米，性格好港女、較自我，但因小三好乖會就牠，所以牠們相處沒問題，時而各自獨處，時而又一齊玩下。」

不過，觀乎 Avis 的社交平台，常出現的貓咪頻率都是以小三為最高，而且最近還特地為小三開設「個貓」Instagram，便可知主人的心向誰家了。

▲ 小三最愛晚上瞓在大仔的頭上，場面好溫馨。(被訪者提供)

為愛貓改變生活喜好的Wayne

Wayne一直都有養貓的打算，只是和家人同住，媽媽不喜歡小動物，故一直沒有完成計劃。直到早兩年獨自搬出來住，便坐言起行。

「其實都有點遲疑，因為工作太忙，怕沒有足夠時間陪伴牠。不過在朋友們的慫恿下，即管到寵物店望下，結果便睇中了麥糖。」她續道，當時都觀察了麥糖一會，才抱牠上手，牠沒有掙扎之餘，更任由她抱，「店主說，平日牠是不會這樣溫馴的，所以，我再考慮片刻後，便決定買下牠。」

在全無養貓物品的情況下買了麥糖，結果令到當日自己為四處買貓用品而忙到一頭煙。

一切安頓下來後，始發覺麥糖不吃濕糧，「這時我浪費了許多罐濕糧之後才發現的，原來牠只愛吃乾糧。」她說。

▲ 麥柑一個月大，Wayne 第一次見到牠，已覺牠性格很可愛了。(被訪者提供)

怕大貓悶為牠找伴

由於她上班後，麥糖是獨自在家，所以她有安裝家用攝錄機，可以時刻見到牠在家的動態。正好發現了麥糖在家常常會無精打采，其發悶的樣子，令她萌生不如買多隻貓來陪麥糖的念頭。

剛好那時有一個朋友的英短懷孕，Wayne便向朋友預訂一隻，結果麥柑便成了麥糖的妹妹。「我也是喜歡忌廉色，好彩我預訂的麥柑就是此色。」她笑謂。

作為麥糖的主人，Wayne實在很細心，她很早便向麥糖說會為牠帶來妹妹，又在麥柑出世後，仍未能帶回家時，便帶牠到朋友家探望妹妹，好讓牠們先見面親近一下。

▲ 麥糖(右)初見麥柑時，還鍚了妹妹一啖。(被訪者提供)

「牠們兩個都一見如故，沒有抗拒對方，可以說是無縫銜接。」相處沒問題，不過牠們都性格迴異，帶來不少笑料，「麥柑性格求其，牠小時候每次大便後，Pat Pat毛總是會黏著些便便，而且又不介意貓砂內還有尿味沒清理。但麥糖則是潔癖狂，剛好和麥柑相反。所以搞到我在家要時時監察麥柑如廁後幫牠處理善後，但有次竟然給我發現麥糖教麥柑如何處理便後，而麥柑又依從牠的指示完成，從此免卻了我的煩惱。」

Wayne還說多一個麥糖愛錫妹妹的舉動，「有次麥柑從高處跌下，腳部受了點輕傷，那幾天麥糖便全程在妹妹身邊傍住牠，這場面令我很感動呢。」

▲ 麥糖很喜歡照鏡，照鏡時隻耳仔會郁下郁下，像是要做出自己最靚的樣子。(被訪者提供)

記者：郭秀芳