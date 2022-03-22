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【第五波疫情】陳肇始視察打鼓嶺坪輋路流動接種站運作　400人透過服務接種科興疫苗

社會 18:03 2022/03/22

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食衞局局長視察為鄉郊居民提供的新冠疫苗接種服務。（新聞處提供）

​食衞局今日（22日）表示，局長陳肇始到打鼓嶺坪輋路視察新冠疫苗流動接種站的運作，呼籲市民需盡早接種疫苗，保障自己和身邊人的健康，同時符合經調整的「疫苗通行證」接種要求。

局方指，在打鼓嶺鄉事委員會協調下，政府今日在以貨櫃箱形式運作的流動接種站為附近居民提供接種服務，400名人士透過服務接種科興疫苗，流動接種站特別為長者提供便利，免卻舟車勞頓，有助鼓勵更多市民接種疫苗。

陳肇始指，政府一直在全港不同地點，以多種形式提供接種服務，當中包括社區疫苗接種中心、公立醫院、醫院管理局指定普通科門診診所、衞生署指定診所和外展接種服務等，提醒巿民「疫苗通行證」的接種要求已經調整。

【疫苗通行證】第三階段5月31日前須打3針　更新康復者打針要求

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責任編輯：余思嵐

　

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