【潛逃判囚】涉26年前行賄潛逃　93歲老翁認罪判囚3年

▲ 潛逃近26年的93歲被告今於荃灣裁判法院被判監3年。資料圖片

93歲前工地總管涉於1994年賄賂拓展署職員，以換取職員對工程寬鬆處理。涉案總管在潛逃逾25年後回港再被廉署拘捕，今（22日）於區域法院承認7項向公職人員提供利益罪，被判監3年。

被告伍業寰（93歲），案發時為現已結業的時輝工程有限公司(下稱時輝)工地總管，案件今移師荃灣裁判法院處理，被告承認7項向公職人員提供利益罪，另2項串謀向公職人員提供利益罪，則存檔法庭。

控罪指，被告於1994年2月至8期間，六度向拓展署工程督察提供合共6萬元賄款；另於同年9月1日，向拓展署監工提供賄款7,000元，以換取署方人員在檢查時輝工程有限公司的工作時作寬鬆處理及不帶來麻煩。

案情指，案發時時輝於當年為青衣公園工程項目的分判商，該項目由拓展署負責管理。被告為時輝的工地總管，負責監督工程。時為拓展署督察羅偉德於1994年2月向被告索取利益，作為羅不質疑工程質素的回報。被告與公司董事商量後，並建議每月向羅支付1萬元，獲董事同意。

案情續指，其後有署方監工發現工程未達標，惟羅卻採取寬鬆態度。被告再與董事商量後，於同年9月給予監工7,000元，試圖擺平問題，被告於同日被廉署拘捕。被告於1995年9月缺席地方法院（即現時區域法院）聆訊，法庭遂向他發出逮捕令，被告於2021年3月返港後再被捕。

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記者：梁錦麟