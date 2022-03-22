【研究招募】中大招募65歲長者及糖尿病患者參與科興疫苗研究　完成可獲1,200元超市禮券

▲ 香港中文大學。（資料圖片）

中大醫學院將展開有關腸道微生物增強免疫力及減低疫苗副作用的研究，冀招募正計劃近期內接種第一針科興疫苗，且年滿65歲或65歲以下的糖尿病患者參加研究。

參與者會被隨機分配服用為期3個月的益生菌或維他命，並需到威爾斯親王醫院複診一年；並可於一年內獲得免費血液檢測、免費益生菌補充劑或維他命，完成計劃後，獲得HK$1,200超市禮券。有興趣者，請到https://bit.ly/3wejQOX或WhatsApp 51251537 報名登記。

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記者：黃小冰