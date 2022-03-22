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【爆竊案】葵涌2男賊針對區內屋邨撬門爆竊被捕　另涉3宗電錶房盜竊案

社會 18:46 2022/03/22

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警方在被捕男子的住所內檢獲爆竊工具。（警方提供）

葵涌出現3宗針對區內公共屋邨的爆竊案，疑犯更是在日間犯案，3宗爆竊案損失的財物合共約值22萬元。警方昨日在葵盛東邨拘捕2名男子，在他們的住所內檢獲爆竊工具及部分失物。

葵青警區刑事部留意到去年12月至今年3月期間，區內發生3宗手法相似的爆竊案，主要針對區內的公共屋邨，涉案疑人於日間時分懷疑利用硬物或螺絲批撬開單位的鐵閘及木門，並入屋盜取單位內的財物，包括現金、金飾和手錶等。該3宗爆竊案損失的財物合共約值22萬元。

葵青警區刑事部及葵涌分區特遣隊人員經情報分析及深入調查後，昨日（21日）在葵涌葵盛東邨盛強樓外拘捕兩名分別55及59歲本地男子，他們另涉嫌與區內發生的3宗屋邨電錶房盜竊案有關，2名男子涉嫌爆竊及盜竊被捕。

人員其後在被捕男子的住所內檢獲爆竊工具及部分失物，2名被捕男子現正被扣留調查，案件交由葵青警區刑事調查隊第五隊跟進。

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責任編輯：蘇文軒

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盜竊罪 罪案 葵涌

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