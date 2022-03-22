【NFT】謝霆鋒+香腸星人研究所合作　限量版頭像登紐約時代廣場

▲ 鋒味同盟聯乖香腸星人研究所特別版NFT登上紐約時代廣場。

本地創意工作室「香腸星人研究所」（Hungry Sausages Lab）早前宣佈為慶祝NFT實體俱樂部「Not For Teeth」即將登場，並推出首個名為《Hungry Sausages》NFT系列，並將聯乘謝霆鋒主理的「鋒味同萌」（Chef Nic Family）合作推出特別版，打造部份稀有度較高的NFT！

「香腸星人研究所」創意工作室的三位聯合創辦人分別來自飲食、創意、金融領域，卻擁有共同信念，希望通過「香腸星人」作爲載體，融入美食、藝術、時尚等元素打破虛擬與現實之間的界限，體現品牌「虛實結合」的核心價值。

首個推出的《Hungry Sausages》NFT系列，以「香腸星人」展開「More than just a sausage! 不僅僅是一條香腸！」的奇幻歷險︰一班有夢想的「香腸星人」為了創造屬於他們自己的銀河系，不惜一切逃出超市貨架。他們喬裝成人類，跌跌撞撞地踏上了一場歡樂不斷的冒險之旅，在Dr. Hunger的幫助下成功化身為5,000個獨一無二的NFT形象。創作團隊希望以香腸星人詼諧幽默的可愛形象，以更接近生活丶接近潮流的方式，在疫情下帶給大眾更多歡樂。

▲ 《Hungry Sausages》NFT系列

由謝霆鋒創立及主理的「鋒味同萌」今次的聯乘系列將融入藝術元素，圍繞「We create experiences, not food」的主題展開，攜手跨界創作不同稀有度級別的NFT，創作團隊把「鋒味同萌」和「香腸星人」各自最具代表性的視覺元素巧妙結合，碰撞出多個詼諧幽默的全新形象，率先推出的是糯豆NOODLE，其他成員將陸續神秘出場。

《Hungry Sausages》NFT系列雖然尚未正式登場，但已經率先衝出國際、踩入紐約！「香腸星人研究所」早前將今次與「鋒味同萌」聯乘的其中一幅屬於最高兩個稀有級別的「鋒味同萌」X「香腸星人」糯豆NOODLE NFT放置於紐約時代廣場中的巨型LED屏幕之上。屏幕中的香腸星人及糯豆NOODLE元氣滿滿俯瞰紐約街頭，彷彿在向全世界傳遞正能量！

至於較早前宣佈即將開設的NFT實體俱樂部「Not For Teeth」，預計將於今年7月正式開幕。《Hungry Sausages》NFT持有者將獲得優先申請「Not For Teeth」俱樂部的會員資格，專享多項會員獨有的福利及服務。系列共分為五個不同程度的稀有等級，現已接受白名單登記，於4月1日展開白名單預售，並於4月4日在Hungry Sausages Web 3.0 及 OpenSea公開發售，以以太坊 （Ethereum）標準買賣及交易 （ERC-721）。

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「Not For Teeth」名字建基於NFT三個英文字母，是NFT的延伸，寓意這家集合餐飲美食丶娛樂消閒於一身的空間，除了滿足你的口舌味蕾的享受，亦能體驗虛擬和實體結合所帶來的無限可能。

《Hungry Sausages》NFT系列共包含5,000個獨一無二的香腸星人形象，設計師結合2D和3D素材，把自己對於社會的感悟，透過香腸星人旅程中所見所聞反映出來。

▲ 一系列表情誇張、色彩鮮艷的跨界NFT系列。

info

白名單發售日期及時間：2022年4月1日（星期五）

公開發售日期及時間：2022年4月4日（星期一）

鑄造價：0.15 ETH

Web 3.0 網址：https://hungry-sausages.com/

記者：eric