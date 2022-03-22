【私院服務】港怡醫院免費視像會診及藥物送遞　服務延長至4月底

▲ 港怡醫院加強免費視像會診及藥物送遞，服務延長至4月底。（資料圖片）

港怡醫院在3月初推出了免費視像醫療諮詢服務，為染疫及其他市民提供醫療服務。為進一步支援確診者及其他未能親身求診的市民，院方稱將由3月24日起加強其免費視像會診服務，是本港首間為支援抗疫而提供免費西醫視像會診及藥物送遞服務的私營醫院。

港怡表示，由3月24日起加強版免費視像會診服務將包括由港怡醫院家庭醫學視像會診中心提供的視像診症、基本處方藥物、快速抗原測試套裝及藥物送遞服務，視像會診服務設每日診症名額， 有需要的市民可透過醫院的網上系統進行預約，服務適用於9歲或以上人士。有關服務會延長至4月底，並繼續得到新創建集團有限公司的全力支持。

港怡醫院執行總裁曾慶亷醫生表示，港怡於3月初推出免費視像醫療諮詢服務以來，反應踴躍。為了讓服務更切合病人所需及讓更多有需要的人士可得到適時的照顧，將加強現有的免費視像會診服務，為市民提供更全面的支援。

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責任編輯：李榮忠