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【行山意外】17歲青年墮曹公潭瀑布　 消防蛙人救起送院搶救不治

社會 18:24 2022/03/22

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一名17歲男子懷疑不懂游泳，在水深處遇溺。

本港今日天氣時有驟雨及大霧，能見度甚低，有市民疑行山意外後死亡。

今日(22日)下午4時許，3名巴籍男子在荃灣曹公潭行山，途至近照潭徑附近一瀑布到潭中嬉水，其中一名17歲男子懷疑不懂游泳，在水深處遇溺，揮手求救，未幾失去蹤影，同行友人報警。

遇溺青年被救起。(曾秋文攝)

消防員到場，派出蛙人在約3、4米深處尋到事主，送往仁濟醫院搶救，惜最後證實不治。意外原因有待警方作進一步調查。

即睇搜救情況：

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記者：曾秋文、蘇文軒

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