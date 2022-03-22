【全職媽媽】沒外傭做家務煮飯教仔一腳踢　律師當全職媽媽︰辛苦但幸福

▲ Karen由律師轉當全職媽媽，有感辛苦但幸福。

看著那堆洗不完的碗碟，摺不完的衣服，還有那久久沒抹的窗和地板，沒有工人姐姐的你，那股無力感和無助感，頓然往身上壓下來。那邊廂孩子在喊肚子餓！對了！一日三餐，一星期廿一餐，大部分在家吃。不是你來煮，誰來煮呢？差點忘了，還未到市場買菜……

坦白說，我喜歡上班，在一個較「文明」的環境裡見識社會，發揮所長，那份成功感和滿足感，在職場的媽媽一定很有共鳴。然而，畢竟孩子還小，當年選擇了退下火線，皆因孩子需要我，繼而發現在家「課餘自學」驚喜無限，至今亦然。

既然選擇了，就積極面對。

當了好幾年沒有工人姐姐的全職媽媽，累積了些心得，可幸還未被家務和孩子的課業壓得透不過氣，每天還可剩下一丁點寶貴的私人時間。現歸納心得如下，大家共勉之。

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1. 早上計劃日程

早上起來，第一件事情就是列出今天要做的事情。一個沒有計劃的日子，往往就會如眾多媽媽的感慨一樣︰「一天很快就過去了，鎖鎖碎碎的不知道做了什麼！」

什麼時候去市場？是否要天天去市場？孩子午睡時要做什麼？孩子上課時要做什麼？晚上要做什麼？這些都要計劃好。

有計劃的一天，可避免在日間因其他事情打擾而無法完成重要的事情。

2. 擬定事情緩急先後

這也是計劃的一部分，先完成緊急及重要的事情，之後你會感到如釋重負。然後再去完成不太緊急及相對不太重要的事情，最後是不緊急不重要的事情。

衣食住行，清潔梳理，大多是緊急而重要的。孩子的學習通常是重要但不太緊急。滑手機看八卦新聞一定是非緊急及不重要。那你現在知道事情緩急應如何排列了！

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3. 凡事當機立斷

作決定時要果斷，要爽快，不要浪費太多時間。今天決定與明天才決定要考慮的因素其實差不多，那最好不要拖延。事情盡早決定、早執行、早完成。

4. 盡早訓練孩子獨立

孩子愈獨立，你的私人時間就愈多。盡早訓練孩子完成他能力所及的事情，然後再訓練他幫忙做家務，假以時日，你的工作量會逐漸減輕。

5. 善用科技處理日常事務和家務

我很久沒有到銀行了，你呢？善用網上理財、網上支付平台等等，可減省大量親身處理家中財務事宜的時間。同時，可考慮購置洗碗碟機、清潔機械人等協助你完成家務。

6. 容許自己放假

壓力是需要紓緩的，再鐵造都需要休息。一星期選擇一天自己的假期，不煮飯、不做家務，躺平休息，做自己喜歡的事情。在這天為自己充電，紓緩情緒，找個閨蜜聊天，晚上睡個飽。休息過後，你又會有精力迎接充滿挑戰的一天。

結語︰雖然辛苦，但孩子由你親自來照顧，比誰都要幸福多。今天的付出，他朝必有回報。各位全職媽媽，請好好照顧自己的身體，同時為自己的熱誠和付出鼓掌！

文章獲facebook專頁「陪著你成長」授權轉載。

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