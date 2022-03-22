【飛虎3壯志英雄劇透】第22集劇情預告　許森得知蔡肇培曾有段慘痛經歷

▲ 《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第21集講到軒心中驚疑不定，沒想到許森的背景竟如此神秘。

第22集（21/3）

許森照顧蔡肇培的這段時間，耍心計令蔡肇培漸漸放下心中防備，一心要取得蔡肇培的信任。

許森知道蔡肇培的過往慘痛經歷後，更表示願意協助蔡肇培逃跑。

許森安排蔡肇培和女中醫蘭一起逃走，然而過程中卻遭到一夥神秘人襲擊，最終蘭慘死於蔡肇培面前。

蔡肇培傷心欲絕，想不到自己為了不願製造出化學武器，一輩子逃避，卻始終避不了才華帶來的災難，如今更禍及心愛的女人……。

許森看准蔡肇培正值心靈最軟弱、信念最動搖的時刻，便趁機出言唆使蔡肇培，灌輸自己的一套歪理，一心想改變蔡肇培的價值觀，蔡肇培在蘭死後大受打擊、精神萎靡，漸漸被許森黑化。

許森和董啟超碰面，告知董啟超，蔡肇培已同意研發DH2，待時機成熟，自己便會將DH2親自交給董啟超。

原來二人一直有所密謀，連杜文彬也被蒙在鼓裡。

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