【供港物資】商經局接收逾億份檢測包、近3億個口罩　政府稍後向全港住戶派發

▲ 商經局接收逾億份檢測包、近3億個口罩，政府稍後向全港住戶派發。（資料圖片）

商務及經濟發展局今日（22日）表示，在中央政府全力支援下，政府採購了大量醫療物資，包括快速抗原測試包、中成藥、個人保護裝備等。這些醫療物資陸續運抵本港，配合前線人員不同的防疫抗疫工作，並透過相關政府部門、「全港社區抗疫連線」及其他熱心社團等多個渠道分發予弱勢社群、接受治療和有需要的市民。

為應付即時抗疫需要，這些經中央協調採購的醫療物資，包括快速抗原測試包、抗疫中成藥、撲熱息痛、體溫計、夾指式脈搏血氧儀（血氧儀）、口罩等，亦隨政府每日向確診人士派發數以萬計的抗疫物資包，送到有緊急需要的市民手上。政府稍後亦會向全港住戶以「防疫服務包」形式派發相關醫療物資，藉此加強市民的防疫意識。

目前經中央協調採購並已接收的快速抗原測試包超過1.4億份，不同消毒用品及個人保護裝備亦已到港，包括超過2.8億個N95、KN95、外科及手術口罩，以及超過2,900萬件其他保護裝備包括全身防護衣、保護袍、保護眼罩、保護面罩、保護鞋套及手術或檢查手套等。

除了繼續將這些醫療物資分發給衞生署及其他政府部門的前線抗疫防疫人員，亦透過民政事務總署大量不斷分發給熱心社團等，供確診病人、「居安抗疫」人士、義務工作人員、染疫風險較高人士（例如被「圍封強檢」、污水樣本呈陽性區域居民），以及從事較高危行業的市民（例如跨境車司機、物業管理、清潔、安老院舍員工等）使用。當中合適的醫療物資亦有透過社會福利署增撥予安老院舍使用。特區政府亦會繼續協調社團透過廣泛地區網絡派發快速抗原測試包予各區市民，並向進行家居隔離或家居檢疫的確診人士及其密切接觸者以物資包形式派發。

特區政府特別感謝中央捐贈共60萬盒的抗疫中成藥。工作小組已將絕大部分分發，包括透過食物及衞生局向因限制與檢測宣告而須接受「圍封強檢」的居民派發，以及透過醫院管理局派發給在隔離設施的確診患者及於18間中醫診所接受治療的人士。其中17萬盒已撥給民政事務總署透過「連線」及其他熱心社團在社區派發，供有需要的市民使用。

中央亦協調內地生產者加快加速對本港零售市場的供應，確保不少防疫中成藥的貨源及供應得以及時補給。特區政府亦會繼續在中央協助下大量採購抗疫中成藥，以增加香港在這方面的供應以保障市民的健康。另外，工作小組採購含撲熱息痛成分的止痛退燒藥也陸續到港，並正持續分發予醫管局供病人使用，另外部分會以物資包形式向進行家居隔離的確診人士派發。

工作小組亦已接收超過160萬部血氧儀，除通過上述的抗疫物資包派發予確診人士之用，大部分已分發予醫管局供病人使用。

工作小組指，在與運輸及房屋局牽頭的內地供港物資供應工作小組互相協作下，政府已增加水路和陸路包括鐵路多個口岸的綜合運送能力，而政府物流服務署又新增多個大型臨時倉儲地方（合共約17萬平方米），大幅擴大本港的貨存和物流安排的能力。

工作小組強調會繼續檢視情況，因應各抗疫部門和市民的需要，調整醫療物資的採購工作，與各部門及社區團體全力以赴，對抗疫情。

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責任編輯：陳麗娜