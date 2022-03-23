【疫下悲歌】外賣員爸爸送餐到確診大廈染疫　揭基層苦況：受盡客人及保安語言暴力

▲ 疫情下外賣員缺乏保障。

第五波疫情下，許多市民選擇到網上外賣平台落單送餐，外賣員到高風險地點送餐隨時中招。育有一名女兒的外賣員Tommy最終在工作期間染疫，他接受TOPick專訪時表示，每日送餐都提心吊膽，擔憂會染疫，更擔憂會傳染給家人，惟公司沒有為外賣員提供有薪病假。

送外賣在目前經濟環境下無疑是「最後一條救命稻草」，但外賣員卻有苦自己知。任職Deliveroo的Tommy與父母、弟妹、妻子及女兒一家7口同住，面對疫情嚴竣，Tommy都擔心因工作連累家人染疫。

他表示有不少同行都確診，公司亦沒有提供快測包予外賣員:

幾乎無人會定期做快測，就算有，都是少數人自己在屋企做，如果經常做，買快測套裝的費用對外賣員來說真是太貴。

他又說，如送餐地址是確診大廈，會致電顧客到樓下取餐，但顧客往往不理解，亦揭示任外賣員的辛酸:

好多人會鬧你，問點解唔送上去，又會投訴你，最後公司都是會罰外賣員。

Tommy最終在強制檢測時發現自己確診，收到短訊通知後，他立刻向公司匯報，公司將其接訂單賬戶暫停。期間Tommy「手停口停」，同時亦沒有薪病假。

另一Foodpanda外賣車手阿毛表示，工作擔心會中招，因而傳染家人，再者外賣行業手停口停，如被帶往檢疫中心，會減少收入，而公司對確診員工補償金，只有一次性2000元，僅是2至3日的薪酬。

客人冷嘲熱諷 保安員粗口招呼

他又指，如送餐到確診大廈，公司雖有指引可要求客人到大堂取餐，但最大問題是，大部分客人都不願意「落樓」:

好多客會黑口黑面，反問我，如果唔送上樓，我畀送餐費你做乜。

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另外，有些大廈保安員的態度，亦讓阿毛感到唏噓，

有些大廈貼出通告，指外賣只可在大堂交收，我好聲好氣問管理員，是否可放餐在管理處，結果對方用粗口鬧我。

公司防疫措施形同虛設 懲罰守規矩外賣員

阿毛認為，Foodpanda並無硬性執行「確診大廈不送餐上門」指引，許多處於弱勢，害怕被投訴的外賣員，無奈選擇寧願送餐上門，以避免口舌之爭。

理論上，外賣員發現確診大廈訂單，也可以「踢單」，放棄送餐，免卻風險，但頻繁「踢單」會影響「接單率」。系統會將「接單率」低的外賣員，接到訂單的「優先度」降低，令外賣員收入降低。

政府誤解行業苦況 需增抗疫支援措施

外賣員權益關注組項目幹事歐嘉泳表示，目前所有外賣平台公司，都與外賣員簽署自僱合約，換言之，外賣員不會有有薪病假等勞工權益，同時他們是因工染疫，確診後亦手停口停，而公司提供確診補償金，金額度低，申請門檻高，手續繁複。

關注組已發起聯署，要求外賣平台保障員工權益，包括嚴格執行疫情期間顧客「落樓取餐」的規定。同時也應參考順豐速遞，定期向員工派發快速檢測包等防疫物資。

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記者：莊恭南