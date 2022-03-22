【5區污水陽性】沙田、大埔多個屋苑派快測包　涉天宇海、海典灣、新達廣場等

▲ 沙田海典灣一帶污水呈陽性。（資料圖片）

環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高：

沙田區：欣安邨、天宇海、海典灣、嘉華星濤灣、新翠邨、金獅花園第一期及愉景花園

屯門區：卓爾居、翠林花園、康德花園、翠鳴臺、安定邨及兆麟苑

黃大仙區：竹園北邨、慈民邨、慈康邨、沙田坳邨及慈安苑

觀塘區：偉景樓及彩頣居

大埔區：運頭塘邨、逸雅苑、新達廣場、富雅花園、德雅苑及景雅苑

當區的民政事務處將會由明日（23日）起陸續向以下地點約14萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約14萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

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責任編輯：蘇文軒