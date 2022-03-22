【棺木供應】未來5日再有逾千副棺木運抵香港　寰宇殯儀館下周二起轉為染疫離世人士專用

▲ 未來5日再有逾千副棺木運抵香港。（陳國峰攝）

食環署發言人今日（22日）表示，特區政府與內地相關單位繼續積極協調供港棺木的跨境貨車車次運輸及海運安排，過去4日再有超過960副棺木經水路及陸路抵港，以補充棺木的供應。

過去兩星期，食物及衞生局和食環署一直為香港的棺木供應商提供協助，由3月14日至今已有超過2,170副棺木由陸路和水路順利運抵香港，預計未來5日將再有接近1,050副棺木陸續運抵。

另一方面，食環署與業界保持密切聯繫，理順辦理先人身後事的流程。對於東華三院將其轄下的寰宇殯儀館由3月29日起轉為專為染疫離世人士舉辦喪禮的指定殯儀館，並會增開靈堂及開放館內指定地方予持牌殮葬商替先人進行化妝及舉行瞻仰遺容儀式，發言人表示感謝，並呼籲其他殯儀館和殮葬商支持此做法，積極地協助這些有需要的家屬辦理後事。

考慮到市民對火化服務有迫切需求，食環署早前已將每日可供預約的火化時段大幅增加至260至300節，目前火化時段有充足餘額供預訂，食環署亦已加派人手處理預訂火化服務的申請，務求可以即日完成處理當日的申請。發言人提醒，食環署轄下所有火葬場會於清明節（4月5日）當日繼續提供火葬服務，而在清明節使用火化服務的市民，應留意當日於各火葬場一帶實施的特別交通措施。除靈車、送殯行列車輛及特許車輛外，其他車輛於特別交通及運輸安排實施期間，均不准駛入食環署轄下的火葬場。有關各火葬場一帶的特別交通及運輸安排詳情，可瀏覽運輸署網頁。

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記者：黃穎津