【12卡火車退役】回顧東鐵各款列車 黃頭火車、烏蠅頭成集體回憶【多圖】
社會 20:36 2022/03/22
港鐵東鐵綫列車將於6至7月「改朝換代」，12卡車退役前，不妨回顧一下東鐵綫歷年服務市民的電氣化列車：
歷年列車圖片和介紹：
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東鐵綫過海段將於今年6月至7月通車，並全改用9卡列車，屆時陪伴港人31載的12卡列車將會退役。由去年起，港鐵已將部分12卡車退役，拆除的其中75組部件已捐給有需要機構和長者中心，其中扶手吊環更「變身」成老友記家中的健身工具。詳情即看：【下一頁】
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責任編輯：陳梓蔚