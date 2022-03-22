【復課】疫下幼童打針屢受阻　有校長反對以9成接種率作為全日復課單一指標

▲ 全港小學、幼稚園及國際學校最快4月19日率先復課。（馮漢柱攝）

全港學校將於4月復活節假陸續復課，教育局局長楊潤雄今日（22日）表示，會以青少年逾9成接種率、3至11歲冀於4月底前推高至9成等，作為恢復全日面授課的重要考慮。將率先復課的幼稚園及小學，普遍預計即使達標但初期維持半日課，不少家長亦對打針持觀望態度，有人擔心社區爆疫不敢外出打針，加上幼童較遲開打，甚或曾染疫「未夠期」打針，有校長認為不應單純以接種率作為全日復課條件，促當局盡快釐清如何計算，讓學校及早準備。

政府昨宣布全港小學、幼稚園及國際學校最快4月19日恢復面授，中學文憑試（DSE）核心科目於4月28日完結後，中學即可恢復面授，教育局至今未交代全日復課安排細節。

萌兒幼稚園校長張如卉指部分家長仍持觀望態度，倡當局提供幼童康復情況追蹤報告，以助學校鼓勵家長帶子女打針。她又認為當局不應單純以接種率作為全日復課條件，應貼地交代復課安排，其學校早前已安排一半學童打首針疫苗，惟部分人其後陸續染疫，「唔係唔想打，唔係學校控制到有9成，感染咗唔可以出去打又點計數呢？」

她亦擔心復課時疫情未止，教職員及其家人輪流染疫隔離隨時要停工1個月，恐致人手不足，而學校獲教育局資助檢查校園通風情況、購買空氣清新機等防疫準備，因最近承辦商報價、落訂需時，故未必趕及在復課前備妥。

福建中學附屬學校校長徐區懿華指其學校逾6成學生已首針，截至本周初接獲1成家長申報子女曾染疫，部分人已打針，形容學校「急都急唔嚟」，目前難達到政府期望的9成接種率。

津貼小學議會主席胡艷芬指出，年齡較小的學生接種要求應有所不同，其學校已打針及擬打針比率已達8成，雖有望在4月達到9成接種率，但初期仍只會恢復半日面授，俾學生適應。

直資學校議會主席陳狄安指，按政府數據12至19歲人士逾9成已打首針，倘屆時全日課條件提高至9成，或要求兩針比率9成，相信中學亦不難達到，因各級全日面授及活動需求殷切，若屆時疫情穩定及學校接種率達標，相信不少學校亦會恢復全日課。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅