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【抗疫物資】公務員「流水線」處理物資包影片受質疑　政府解釋影片作用

社會 10:51 2022/03/23

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網上社交平台流傳一段影片，疑為公務員整理物資包流程。

新冠疫情嚴峻，大批確診者及密切接觸者在家隔離，急需物資支援。周二晚（22日）網上社交平台流傳一段影片，疑為公務員整理物資包流程，引起網民熱議。

影片中，5名疑似工作人員同坐一排以「流水線」形式工作。排頭位的工作人員負責打開膠袋，第2人放入4盒物資，第3人放入2盒連花清瘟膠囊，第4人放入2包物資，第5人則負責放入一張單張及為物資包打死結。另外有2人取出物資供他們包裝。

    點擊圖片放大
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就影片所見，整個流程需時約30秒，至少動用7人，其中5人坐在桌上，另有兩名工作人員在旁邊遞上物品。影片在網上流出後，引起熱議，不少網民質疑數十秒工序，是否需要動用多人處理，亦有人揶揄不論是否公務員，如若聘用負責包裝物資，「份工好好做」，節錄網民評論如下：

最難是將膠袋打死結

一人放一盒好好做

完美演繹：只要自己唔尷尬，尷尬嘅就係人哋。

仲要有人負責打開袋

另外亦有網民提到防疫問題，指有關抗疫物資包是提供予染疫者，「處理過程經過咁多對手」，憂慮增加感染風險。

民政事務總署回覆指，該影片為整理物資包流程的模擬演示，目的為理順包裝過程的細節，為向全港住戶廣泛派發「防疫服務包」作充分準備。

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記者：黃穎津

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