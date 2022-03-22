【網民熱話】疑公務員處理抗疫物資包影片流出　30秒工序動用7人

▲ 5名疑似工作人員同坐一排以「流水線」形式工作。（網上截圖）

新冠疫情嚴峻，大批確診者及密切接觸者在家隔離，急需物資支援。今晚（22日）網上社交平台流傳一段影片，疑為公務員整理物資包流程，引起網民熱議。

影片中，5名疑似工作人員同坐一排以「流水線」形式工作。排頭位的工作人員負責打開膠袋，第2人放入4盒物資，第3人放入2盒連花清瘟膠囊，第4人放入2包物資，第5人則負責放入一張單張及為物資包打死結。另外有2人取出物資供他們包裝。

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就影片所見，整個流程需時約30秒，至少動用7人，其中5人坐在桌上，另有兩名工作人員在旁邊遞上物品。影片在網上流出後，引起熱議，不少網民質疑數十秒工序，是否需要動用多人處理，亦有人揶揄不論是否公務員，如若聘用負責包裝物資，「份工好好做」，節錄網民評論如下：

最難是將膠袋打死結

一人放一盒好好做

完美演繹：只要自己唔尷尬，尷尬嘅就係人哋。

仲要有人負責打開袋

另外亦有網民提到防疫問題，指有關抗疫物資包是提供予染疫者，「處理過程經過咁多對手」，憂慮增加感染風險。

就影片拍攝時間以及拍攝性質，例如是否屬於培訓或示範影片等問題，TOPick已向公務員事務局及民政事務總署查詢。

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記者：黃穎津