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【公務員團隊】聶德權向常秘、部門首長提4要求　籲堅守公僕初心展擔當

政治 22:56 2022/03/22

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聶德權提出4點要求，又呼籲要堅守公僕的初心。（經濟日報資料圖片）

公務員事務局局長聶德權今日向各常任秘書長、部門首長，提出4點要求，並稱要堅守作為公僕的初心，展現公務員的擔當及勇於作為，結合社區力量，團結一致，同心打好這場硬仗。

4點要求分別是：

  • 特區政府在抗疫工作上負有主體責任，公務員隊伍作為特區政府的骨幹，在抗疫工作上責無旁貸，擔當重責。
  • 更加積極主動，凡事多想一層，多走一步，為市民生命、健康、安全著緊而努力，不負市民所託。
  • 部門首長以身作則，推動同事一起投入抗疫義務工作，例如到地區協助派發物資，探訪有需要家庭等
  • 部門首長親身並安排同事多向媒體講解部門參與抗疫工作的情況，讓市民知悉，避免產生誤解。

聶德權在信中指，第5波疫情近日回穩，但絕不是放鬆警戒時候，要繼續圍繞「重點人群、重點機構、重點區域」，以「減少死亡、減少重症、減少感染」為當前抗疫重點，以拯救生命為重任。

他續指，公務員除維持緊急和必須的公共服務，亦在各常秘及部門首長帶領下傾巢而出，於不同崗位投入抗疫工作，當中不少涉及高風險，而且往往須通宵達旦執行，並向所有在抗疫路上付出心力汗水的同事，致以衷心感謝。他又提到，近日社會有對公務員投入抗疫的質疑和誤解，以及對政府執行抗疫工作的批評，強調會虛心接受，努力改進。

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記者：陳宛彤

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