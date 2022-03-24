【Rebound】Anson Kong笑指花姐出場費貴　Alton主張：Work hard, Play hard

▲ Alton有感拍眾星雲集MV感覺似結婚？AK談偶像的自我修養：「做個好榜樣。」

第五波疫情下港人長時間留家抗疫，MIRROR副隊長Anson Kong（AK，江𤒹生）聯同隊友Alton（王智德）推出新作《Rebound》，節奏強勁的活潑曲風，加上熱鬧的MV陣容，希望為大家掃走鬱悶。

去年與隊長Lokman（楊樂文）合作歌曲《虎道門》時，AK已經有創作《Rebound》的念頭：「當時腦海已經想再做一首有很多Rap元素的跳舞歌，所以邀請完隊長後就想再找隊內的Rapper，即是Alton去做這件事。有這個想法已經馬上跟經理人花姐（黃慧君）提議，她一口便答應。」

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▲ Anson Kong聯同Alton推出新作《Rebound》。

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Alton感謝AK信任

Alton當初收到AK的邀請電話時，起初不以為已，以為只是AK又買了新玩具：「AK打來的語氣好開心，但我平時聽到他的開心語氣都好冷靜，因為他買了新玩具都一樣開心。怎料他說花姐點頭讓我們出歌，當刻回過神來發現是真的好消息，接著就密鑼緊鼓地構思。」

負責帶頭的AK一開始已說要做Alton想做的歌，於是便注入了他喜歡的所有元素，Alton謂：「包括寫Rap、歌曲走Funk Style、跳Popping舞，全部都是很『我』的，多謝AK對我的信任，讓我把這些元素集合起來玩。」

《Rebound》本來是MIRROR二月份四大驚喜的壓軸作品，但最後延期至三月初才推出，二人解釋因為疫情關係，有些負責後期的工作人員未能工作，所以才稍作延期。

其實《Rebound》本已打算在去年底推出，奈何AK與Alton的攝檔期的關係，不是製作這首歌的最佳時機，令歌曲一再延期。

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解釋MV內容

《Rebound》的MV陣容強大，二人廣邀圈中好友包括Lokman、Frankie（陳瑞輝）、梁祖堯、陳穎欣（Yanny）、陳健安（On仔）、ONE PROMISE、Nowhere Boys、KB、麗英、洪嘉豪等等，畫面極度熱鬧。

AK指當日除圈中朋友，還有不少圈外朋友都有份到場幫手：「製作時覺得歌曲這樣歡樂，我和Alton都覺得MV一定要呈現開Party的感覺，而Party一定要多人，所以打算叫多點人來玩，就衍生出這個MV。邀請過程十分順利，廣發英雄帖大家都馬上應約出席，非常多謝大家。」

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當中亦有邀請了卻因工作未能參與的藝人，包括了歌手Jay Fung（馮允謙），以及因廣播劇《Last Seen!》而與AK成為好友的「Jace姐」（陳凱詠）。Alton則笑謂：「我都有inbox給Bruno Mars，但他無理我。」AK接謂：「我都有傳給Maroon 5，他們說下次。」

出名照顧周到的AK和Alton最擔心拍攝時待慢一眾嘉賓，但AK笑言他們實在是想太多了：「本來擔心在拍我們兩個時其他嘉賓會好悶，怎料我們一回頭，見到他們已經在玩現場的彩虹彈弓、道具球等等，我們的擔心是完全多餘的。」

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花姐出場費貴

Alton則笑謂：「本來覺得邀請星級陣容到來但拍攝Over Run，因而感到很不好意思，但他們卻對我們說：『傻啦，今日你哋係主人家，你哋Enjoy啦！』弄得好像是我跟AK結婚一樣。」

講到「壓軸出場」、在來電顯示中現身的花姐，AK笑指因為花姐的出場費好貴，所以只用電話交代一下就算：「要留在更重要的情況下才請她出山。」

問到特地安排花姐來電的原因，Alton直指是導演的意思：「導演拋出這建議時我們覺得幾過癮，但不能只過癮，也要有內涵和意思。我們這首歌提倡盡力玩、盡力癲，人生得意需盡歡，就是『Play Hard』的意思，但做人要『Work hard, play hard』，花姐這個電話就代表了『Work Hard』那一部份。」

▲ （大會提供）

為合作朋友擔心

可是完成MV拍攝後，有台前幕後人員因而染疫，出現所謂「MV群組」。

對此，Alton表示，在疫下已做最完善準備：「在做這Project前已知要做好所有措施，我們按規矩去做，做完後有人不幸中招，跟AK在公在私都有跟進這件事，例如了解他們的報告、關心他們的身體狀況。但他們會說自己沒大礙不用擔心，休息數日就無事，反而是我們更為緊張。」

一向重情義的AK稱，因為有份參與的都是朋友，所以更加擔心：「雖然不知道是否因為MV拍攝而染疫，但在拍攝後確診我們都好擔心，所以除了在工作方面了解情況，私下也會關心他們，但真的最後都反被安慰說其實只是很小事、感冒而已。」

而Alton亦再三提醒：「對這件事的緊張和措施不只在MV拍攝上，現在疫情還未穩定，我們也需要時刻警醒有這個意識。」

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偶像的自我修養

歌曲想以搞笑的方法去表達「偶像的自我修養」，成為偶像3年有多的二人到底怎樣看待這件事？

AK認為：「入行後覺得偶像這個名銜背負好多責任，Alton寫的歌詞其中一句『做偶像唔係發財最緊要立品』，這一句好中，提醒我們要做個好榜樣。因為有些Fans年齡很小，我們可能潛移默化成為了他們成長的養分，所以隨時都要提醒自己做一個好人，去教導、告訴他們偶像除了唱歌跳舞外，還要用我們的途徑去教導他們正確的人生觀。」

Alton則講起歌詞提及的「自戀」部份：「我們在談歌詞方向時，監製Carl叔叔（王雙駿）說到了一句，做藝人自戀是應該要有的，如果連自己也不喜歡自己，又怎樣去說服別人喜歡你？我們覺得這句可以成為整首歌曲的方向。即使錄完歌、拍完MV，這句說話的意思是可以長存的，要袋穩這個訊息。」

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展望未來

愛找隊友合唱的「聯乘擔當」AK坦言腦海中已經有下一個的合作目標，亦已跟花姐申請得到批文，但接下來先要專心處理Solo作品。問到是否打算跟11位兄弟分別推出合唱歌時，他則謂：「無想過要跟11個人做這樣浩瀚的工程，要看當下我想做甚麼、這個市場需要甚麼，一切還是要看緣份。」

還未有個人作品的Alton，但他其實一直都在準備：「大家覺得我Rap詞鬼馬，是因為習慣把生活上遇到有趣事情馬上寫下，到有機會時就會把記下來的抽絲剝繭去創作，歌詞那些共鳴位其實來自我的生活，所以一直都有做準備，就要看接下來有否機會可以給我用到這個創意，亦會繼續做，慢慢去建立這技藝。」

記者：陳心怡