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【香港地震】天文台錄得台灣6.9級地震　本港接逾10人報稱有震感

社會 08:51 2022/03/23

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（香港天文台fb提供圖片）

香港天文台今日（23日）表示，據初步分析，今日上午1時42分台灣發生一次 6.9級地震，震中位於北緯23.36度，東經121.56度附近，即花蓮之南約69公里。

香港天文台接獲超過10名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。

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責任編輯：余思嵐

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