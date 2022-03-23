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【強制檢測】10處所納強檢　涉及大廈包括沙田明耀樓及黃大仙桃園樓等【附檢測日期】

社會 09:08 2022/03/23

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10處所納強檢。

政府昨日（22日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處10個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

強檢名單如下：

  • 沙田乙明邨明耀樓
  • 石硤尾石硤尾邨美如樓
  • 黃大仙竹園北邨桃園樓
  • 大埔廣褔邨廣智樓
  • 將軍澳寶林邨寶德樓
  • 屯門湖景邨湖光樓
  • 屯門大興邨興盛樓
  • 柴灣漁灣邨漁順樓
  • 葵涌荔欣苑荔影閣
  • 藍田平田邨平真樓

【詳細指明時間及須檢測時間】

當局指，透過強制檢測、核酸檢測或自行申報快速抗原測試發現的陽性個案，將同樣按分層分流治療策略去處理。這些人士可進行居家隔離；如已接種至少兩劑新冠疫苗，可在檢測陽性後第6天及第7天進行快速抗原測試，連續兩天快速抗原測試均取得陰性結果，將可以於第7天提早離開家居，另一方面，若在這兩天的快速抗原測試至少取得一次陽性結果，及後可每日進行快速抗原測試，只要連續兩天的結果呈陰性，即可離開家居。

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責任編輯：余思嵐

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