【天氣轉涼】天文台料本港有大驟雨及雷暴　未來1至2日風勢頗大

▲ 本港地區今日天氣預測 密雲，有驟雨。（馮漢柱攝）

天文台今日（23日）表示，一道冷鋒今早已橫過廣東沿岸，氣溫介乎16至20度，比昨天低3至4度。與冷風相關雲帶現時覆蓋本港，不時有雨區由西向東掠過本港，帶來驟雨天氣，多處地區錄得10毫米雨量。展望未來數天受東北季候風影響，驟雨繼續影響本港，風勢大。預計另一道冷鋒會在下周初抵達華南沿岸，並再度為本港帶來不穩定天氣。

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天文台預測今日本港地區密雲，有驟雨。早上雨勢較為頻密及有幾陣雷暴。天氣清涼。日間氣溫徘徊在17度左右。吹和緩至清勁北至東北風，離岸間中吹強風。展望未來一兩日風勢頗大，間中有驟雨。星期六潮濕有霧。下周初天氣不穩定。

根據9天天氣預報，明天至周五有雨、多雲，初時有幾陣雷暴。周六大致多雲，沿岸有霧，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。下周日及周一多雲，間中有驟雨及雷暴。稍後雨勢有時頗大。下周三短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。

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責任編輯：余思嵐