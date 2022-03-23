【兒歌天后】唐韋琪辦才藝學校視如親生子女　 疫情下蝕住做只為延續一個夢

▲ 「兒歌天后」唐韋琪開才藝訓練學校十多年歷盡高低。

提起唐韋琪（Vikki），自然聯想起童年回憶，由《閃電傳真機》到《放學ICU》，唐韋琪共主持了12年的兒童節目，資歷僅次於譚玉瑛及蓋世寶。09年唐韋琪開創才藝訓練中心，這十多年學校經歷高高低低，特別在第五波疫情下備受考驗，但她寧咬著牙關挺下去。

唐韋琪曾於1986年和1988年參加第一屆及第三屆亞洲電視未來偶像爭霸戰，縱然兩次比賽也落敗，卻獲得了唱片監製許愿及趙增熹賞識，並於1991年簽約寶麗金加入樂壇。

作為資深兒童節目主持，唐韋琪的兒歌天后形象，更讓人懷念。去年她跟譚偉權、陳松伶、蓋世寶等現身節目《童你一起長大了》，勾起不少人的成長回憶。而兒童節目大姐姐身份，也為她開創了人生第二個方向。

▲ 唐韋琪把所有心血都投放一手開辦的在才藝訓練中心。（黃建輝攝）

主持兒童節目啟發辦校

Vikki憶述：「我本身喜歡唱歌跳舞及繪畫，因為兒童節目主持身份，有不少學校邀我去教興趣班，於是啟發了我也經營一間才藝學校，主要教授唱歌、跳舞、主持技巧，就像是藝術課的補習班。」

她指開校初期發展不俗，很快就上軌道。「有段時間，不少學校都鼓勵學生出外參加體藝班，當作課外活動，也可作考試分數，故在2015至18年時的收生情況最為湧躍。」

▲ 位於佐敦的才藝訓練中心過去裁培過不少學生。（黃建輝攝）

唐韋琪才藝訓練中心在19年初時，亦曾帶著學生到美國以香港代表身份參加歌唱錦標賽，更拿了獎，讓她對能把演藝才華承傳給下一代，很感到欣慰。

可是其後因社會環境變化，加上新冠肺炎疫情衝擊，令其學校也要不斷應變突然情況。

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疫情無奈停課

她記得去年中疫情稍為緩和時，上堂情況漸回復正常，但至今年農曆年後，疫情令亦市況再陷寒冬，加上連串防疫措施，都大大影響其才藝訓練中心的運作。

Vikki稱：「雖然我們屬私人場所，但始終有很多小朋友上堂，我們也要緊隨教育署的指引，要停下所有課程。就算家長指小朋友留在家中很悶，願意來上堂，我們也不敢開班，若果在這裡不幸有染病源頭，也會對學校聲譽帶來影響。」

唐韋琪表示在這段逆景，只能沉著應戰。「在這行早知道花無百日紅的道理，由開校第一日，就已經有居安思危心態，想過很多最壞的情況。現在一方面跟業主商量減租，盡量守下去；另外亦要保持良好心態，不要充斥負能量，相信市道一定會再復甦。」

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雖然許多學校已實行ZOOM網上授課，唐韋琪卻認為不是所有事情都能網上完成。「好像教唱歌，要聽音準，隔著ZOOM熒幕，可能便有影響。現在網上課程盛行，但為何面授依然需要，因為藝術治療中，人與人的互動關懷很重要。不過今次疫情令不少行業都在思量如何避免接觸到人，同時又能賺到錢，大家都在尋找不同的可能性。」

當刻唐韋琪同樣思考人生的下一步。「我有想過學校是否還要掛著唐韋琪的名字，當初用自己名字辦學，純粹參考律師行都是以個人名義營運，而且自覺這些年形象也不錯，外間對我沒有負面印象，有助去作招徠，不過如將名字卸下來，在發展其他業務上的彈性又可以更大。」

盡力守住學校

而她也深深覺得，有機會成為藝人，多少有一份社會責任。「像小恩子(黎瑞恩)也是一直用自己號召力去行善，錢是賺不盡，自己現在仍有少許能力，都想盡力守住這間學校，做自己想做的事。」

現仍單身的唐韋琪，直言學校就是自己的子女。「我不用供車供樓，未結婚，沒有家庭包袱，別人供書教學的錢，我就用在投放在這裡，現在這個BB（學校）有病了，我當然要一同面對，也要令自己身體健康，才可以守護下去。」

▲ 本身喜歡小動物的她，視自己愛犬如子女。（黃建輝攝）

一人有一個夢想，唐韋琪這刻亦盼望疫情過去，自己有能力去招聘失業人士，她傳承演藝的心願也能一直維持下去。

記者：陳家昌