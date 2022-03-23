【第五波疫情】政府計劃先讓幼稚園先復課　中學在文憑試核心科目考核後復課【不斷更新】

▲ 特首林鄭月娥。

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（23日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員包括教育局局長楊潤雄，交代有關疫情下如何影響學生及學童接種疫苗安排。

【11:30】

林鄭月娥表示，感謝國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年的意見，現時香港重點任務仍然是減少重症、減少死亡、減少感染，優先保護老年人是重中之重。

在暫緩全民檢測是更加精準的力量去打抗疫，例如在昨晚重新發出強制檢測公告、仍然在進行污水檢測、為居家抗疫人士提供支援。

【11:25】正研究為染疫學生提供特別考場

對於中學文憑試，楊潤雄指，相信能如期在4月舉行，詳情會稍後公布，而且正在研究為染疫學生提供特別考場，惟措施不能成為社區防疫的漏洞。

【11:20】全日面授需9成學生接種兩劑疫苗

楊潤雄指，個別學校若想恢復全日面授課堂，需要所有學校教職員包括教學及非教學人員必須接種兩劑疫苗，學生接種兩劑疫苗人數達9成，若該校疫苗接種率未足9成，但個別級別達9成，可以考慮讓該級別恢復全日面授課堂。

【11:15】中學在文憑試核心科目考核後復課

楊潤雄表示，局方一直在學生學習及防疫之間做出平衡，惟難以預測疫情情況，有時亦不得不暫停面授課堂，在停課期間教育局有繼續向學生、學校、老師提供支援。

不過，對學生而言是面授課堂為佳，但仍要以學生的健康為重點，按照疫情發展，學校可在下月19日分階段復課，政府計劃先讓小學（國際學校）、以及幼稚園及幼兒中心先復課，中學會先在文憑試核心科目考核後復課，仍然以半天復課形式為主。

【11:10】

林鄭月娥表示，政府已在抗疫期間，多方面支援學校，包括提供防疫物資、防疫抗疫基金為幼稚園、補習學校等提供支援等，涉款30億元。

【11:00】

林鄭月娥表示，在抗疫期間要決定停課是一個困難的決定，因為學校對學生成長十分重要。她指，12至17歲的學生接種率理想，而3至11歲的學生接種率由於由上月才開放，只有58%。

她稱，現時有多方面去方便學童打針，包括有外展隊到校接種。林鄭月娥呼籲，愛子女的家長盡快為子女接種疫苗。

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記者：李榮忠