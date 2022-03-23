  • 17°C
香港時間 : 2022323日 (週三) 11:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】荃灣梨木樹二邨柏樹樓揪出27宗初步陽性個案　逾6%住戶染疫【不斷更新】

社會 11:12 2022/03/23

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

局民落樓檢測。 （梁偉榮攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測；衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【11:10】荃灣梨木樹（二）邨柏樹樓約6.58%住戶染疫

​政府昨日（22日）下午4時圍封荃灣梨木樹（二）邨柏樹樓，有關行動今日（23日）11時完成，期間共有約410人接受了檢測，當中共發現27宗初步陽性檢測個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約240戶，當中18戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】疫下兒童難學習社交技巧　專家拆解4個重要階段

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組

相關文章

【香港地震】天文台錄得台灣6.9級地震　本港接逾10人報稱有震感
今日 08:51
【香港地震】天文台錄得台灣6.9級地震　本港接逾10人報稱有震感
【強制檢測】10個處所納強檢　 陽性個案或可居家隔離【附隔離要求】
今日 09:08
【強制檢測】10個處所納強檢　 陽性個案或可居家隔離【附隔離要求】
【新冠肺炎】香港球手伍家朗確診新冠肺炎　退出瑞士羽毛球公開賽
今日 09:23
【新冠肺炎】香港球手伍家朗確診新冠肺炎　退出瑞士羽毛球公開賽
【天氣轉涼】天文台料本港有大驟雨及雷暴　未來1至2日風勢頗大
今日 09:54
【天氣轉涼】天文台料本港有大驟雨及雷暴　未來1至2日風勢頗大

你可能感興趣

【香港地震】天文台錄得台灣6.9級地震　本港接逾10人報稱有震感
今日 08:51
【香港地震】天文台錄得台灣6.9級地震　本港接逾10人報稱有震感
【強制檢測】10個處所納強檢　 陽性個案或可居家隔離【附隔離要求】
今日 09:08
【強制檢測】10個處所納強檢　 陽性個案或可居家隔離【附隔離要求】
【新冠肺炎】香港球手伍家朗確診新冠肺炎　退出瑞士羽毛球公開賽
今日 09:23
【新冠肺炎】香港球手伍家朗確診新冠肺炎　退出瑞士羽毛球公開賽
強制檢測 疫情 檢測中心 治療 衞生防護中心 香港

最高瀏覽

【鱷魚翻生】網民網購冷凍鱷魚用刀斬頭即復活 鱷魚發狂亂爬全家尖叫大驚逃命
16:53 2022/03/22
【鱷魚翻生】網民網購冷凍鱷魚用刀斬頭即復活 鱷魚發狂亂爬全家尖叫大驚逃命
【大難不死】東航客機132人空難　24歲男出發前一個決定逃離死劫
13:17 2022/03/22
【大難不死】東航客機132人空難　24歲男出發前一個決定逃離死劫
【酒樓播毒】老伯酒樓飲茶聲稱確診　邊拉低口罩邊食中成藥
11:42 2022/03/22
【酒樓播毒】老伯酒樓飲茶聲稱確診　邊拉低口罩邊食中成藥