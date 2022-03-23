【封區檢測】觀塘翠屏北邨翠楣樓逾8%住戶染疫　黃大仙彩虹邨丹鳳樓揪出52宗初陽【不斷更新】

▲ 局民落樓檢測。 （梁偉榮攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測；衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【12:00】黃大仙彩虹邨丹鳳樓約4.7%住戶染疫

政府昨日（22日）下午4時圍封黃大仙彩虹邨丹鳳樓，有關行動今日（23日）11時完成，行動中，1106名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現52宗陽性檢測個案和28宗檢測結果為不確定的個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪770戶，當中220戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:00】深水埗澤安邨麗澤樓約2.67%住戶染疫

政府昨日（22日）下午2時圍封深水埗澤安邨麗澤樓，有關行動今日（23日）12時完成，其間599名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現16宗初步陽性檢測個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪324戶，當中22戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:50】觀塘翠屏北邨翠楣樓約8.63%住戶染疫

政府昨日（22日）下午5時圍封觀塘翠屏（北）邨翠楣樓，有關行動今日（23日）11時半完成，共有556人接受了檢測，當中共發現48宗初步陽性檢測個案和8宗檢測結果為不確定個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪345戶，當中66戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:10】荃灣梨木樹（二）邨柏樹樓約6.58%住戶染疫

​政府昨日（22日）下午4時圍封荃灣梨木樹（二）邨柏樹樓，有關行動今日（23日）11時完成，期間共有約410人接受了檢測，當中共發現27宗初步陽性檢測個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約240戶，當中18戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組