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【飲食王國】許紹雄愛女新加坡開第3間食店　許惠菁開茶餐廳讓移民港人解思鄉之情

娛樂 11:07 2022/03/23

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TVB綠葉演員「Benz雄」許紹雄舉家移民新加坡，而許紹雄的愛女許惠菁（Charmaine）近日在新加坡開設港式茶餐廳，讓疫情下無法回港的香港人可品嚐香港的味道，一解思鄉之情。

雖然許紹雄女兒Charmaine只24歲，不過後生可畏十分能幹，在兩年內已於當地連續開3間食店，逐步建立她的飲食王國。

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化興趣為事業

傳理系畢業的Charmaine原定計劃繼續學業攻讀碩士課程，可惜受疫情影響而更改想法，熱愛烘焙的她開設網店出售自家製的曲奇和蛋糕等，生意不錯。

2020年初，Charmaine在家人的鼓勵下開設首間Cafe，實體店佔地約1600呎，父母均親身到場支持，爸爸更成為人肉招牌與食客聊天及合照。

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送上港式味道

Charmaine的第二間Cafe已於農曆年後正式開業，當時的她曾透露正準備開設第三間分店。

終於，她所開設的第三間食店於今個月初已開幕，並為港式茶餐廳，出售的食物包括蛋撻、炸雞髀、餐肉麵等，而食店於晚上亦會提供手工啤、雞尾酒等飲品。

由於不少移居至新加坡的香港人受疫情影響，一直未有機會回港，Charmaine便決定要將香港的味道帶到新加坡：「病毒無法阻止我們的團隊去盡力為大家製作正宗且美味的香港食品。」

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許紹雄老懷安慰

許紹雄與家人早前曾一起接受新加坡傳媒訪問，他坦言：「做生意就是有起有落、有危才有機，眼見她充滿熱誠，身為父母有能力都會支持。」

他又謂：「女兒賺多少、能否成為女強人，對我們來說都不重要，最重要是她為自己事業奮鬥，以及做出成績。」

Charmaine以前曾於香港商場開設Pop-up Store，她有意待第三間食店經營穩定後回港開店，擴展版圖。

撰文 : TOPick柴犬出動

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