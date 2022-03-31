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【全民快測】孔繁毅建議簡化網上申報系統　容許申報2個月內快測陽性個案

社會 22:46 2022/03/31

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孔繁毅建議當局應開放網上申報2個月內快測陽性的個案。

本港第五波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（31日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，提及周末派發的防疫包內有快速測試，考慮作為了解本港感染情況，有港大專家指，有關措施是好的建議，不過應該要簡化網上申報系統，同時容許申報2個月內快測陽性個案，以鼓勵市民主動呈報個案

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅向TOPick形容，利用快速測試得知本港感染情況絕對是好建議，不過他認為當局應採取措施鼓勵市民呈報，如簡化網上申報系統，及容許確診者在家隔離，免強制送往隔離設施。

孔繁毅又建議，當局應開放網上申報2個月內快測陽性的個案，即容許2月初快測陽性者補回申報；他補充，為免市民虛報，可要求市民在快測劑上寫上日期。

食物及衞生局副局長徐德義下午出席疫情記者會時表示本周末向全港住戶派防疫包，當中有快速抗原測試，如果長者有困難完成有關程序，希望年輕同住家人提供協助。

他指出快測技術全世界科學家也在改善，亦可自行檢測，可以成為大型的檢測或者篩查工具，至於將來如何利用，稍後公布計劃，同時預料康復者登記平台5月推出。詳情即看 :【下一頁】

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記者：鄧凱文

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