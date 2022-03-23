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【社交距離】蘭桂坊協會對酒吧未能在第一階段重開感失望　冀第二階段能真正復業

社會 10:22 2022/03/23

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蘭桂坊協會對酒吧未能在第一階段重開感失望，冀第二階段酒吧能真正復業。（資料圖狡）

特首林鄭月娥指，如果疫情無反彈並呈下降趨勢，會由下月21日起，用3個月分3階段逐步放寬措施，首階段會重開處所和康文設施，酒吧繼續關閉，限聚令和食肆每枱人數放寛至4人，晚市堂食放寬至晚上10時。蘭桂坊協會總監張素媚表示，對酒吧未能在第一階段重開感到非常失望，但可望在第二階段復業，至少可讓業界有清晰及明確的路線圖，形容是「袋住先」，強調「有得開點都好過無得開」。

張素媚在一個電台節目表示，受這波疫情影響，酒吧今年以來只開業六日，便一直要停業，抗疫期間就像置身黑暗隧道，業界一直苦撐，生意陷入谷底，無了期等待復業。

她指，蘭桂坊有超過三成餐廳索性停業，由於蘭桂坊處於高級商業區，附近大部分公司都安排員工在家工作，區內約有三成食肆營業做午市，惟普遍只有兩三枱客及少量外賣生意，估計至少一成食肆未必捱到下去。

張素媚稱，政府今次預告，讓業界有一個清晰路線圖及時間表，感覺好一些，可以鬆一口氣。

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責任編輯：李榮忠

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