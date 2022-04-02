【社區檢測】政府向特定群組合及所有70歲或以上長者　提供免費核酸檢測服務

▲ 政府向特定群組合及所有70歲或以上長者，提供免費的核酸檢測服務。（陳國峰攝）

食衞局今日（2日）公布，會為高風險高暴露的特定群組合資格人士，以及所有70歲或以上長者，於社區檢測中心及流動採樣站提供免費的核酸檢測服務。另外由於特定群組人士感染風險較高，只有在過去一個月內曾經檢測呈陽性者，方可獲豁免暫時無需進行定期強制核酸檢測。



政府強烈呼籲長者，特別是70歲或以上及尚未接種疫苗者，盡快接種疫苗保護自己，並且接受檢測以有效地及早識別感染，從而可及早就醫並獲得適切診斷和治療，鼓勵長者使用政府今日開始派發的「防疫服務包」內的快速抗原測試包自行檢測，並且於外出活動或有訪客上門時佩戴「防疫服務包」內的KN95口罩。

政府會於全港各區約100個社區檢測中心及流動採樣站，為所有70歲或以上長者提供無需預約、由專業人員採樣的免費新冠病毒核酸檢測。檢測結果呈陰性（不論快速抗原測試或核酸檢測）的長者，應把握時間盡快到任何就近的疫苗接種中心以「即日籌」接種疫苗，或到各提供疫苗接種服務的私家醫生及診所或流動疫苗接種站立即接種疫苗。有關疫苗接種服務的詳情可查閱政府疫苗接種計劃網站，或委託親友、地區組織或長者服務機構查詢及安排。

另外亦會繼續定期為屬於高風險高暴露群組的個別行業從業員（即「特定群組人士」）進行大規模檢測，不論是否已完成接種疫苗，所有特定群組人士的定期強制檢測均須以由專業人員採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行，有關安排適用於相關行業的所有全職及兼職員工。

當局強調由於特定群組人士感染風險較高，只有在過去一個月內曾經檢測呈陽性者（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案），方可獲豁免暫時無需進行上述定期強制核酸檢測。

如非因健康原因而不適宜接種新冠疫苗，特定群組人士必須自行繳付240元的檢測費用進行定期檢測。各特定群組合資格人士的具體要求可按此。

因應教育局已修訂未接種第一劑疫苗的學校教職員的檢測規定，合資格的學校教職員改為每7天可到社區檢測中心進行一次免費檢測。



除此之外，社區檢測中心會繼續為已完成接種疫苗的安老院、殘疾人士院舍及護養院員工（可每七天接受一次免費自願核酸檢測服務），以及公眾街市、持牌小販（可每28天接受一次免費自願核酸檢測服務）提供免費自願核酸檢測服務。

免費檢測安排會維持至四月底。政府定期按最新的疫情風險評估，審視特定群組檢測的覆蓋面及頻率，以及相關檢測應否由公帑資助。

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記者：伍瑋瑋