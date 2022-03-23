【第五波疫情】曾祈殷料本港短期內有群體免疫屏障　如需與內地通關須做全民檢測

▲ 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

本港疫情仍反覆，昨日新增14,152宗確診，連續3日在1.4萬宗水平。 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷 今早（23日）接受電台節目時指， 隨著大量本港市民已感染新冠肺炎，料短期內會有群體免疫屏障，但相信放寬部分社交防疫措施後，疫情會出現一定程度反彈，確診宗數會維持在一個低水平，例如數百至一千宗左右，其後就會慢慢下跌， 但對於會否發展成第六波疫情有保留。

他表示， 全民強檢是一個手段， 香港如要與內地恢復通關，可能仍需要做一次全民強檢，找出隱性個案，關鍵在於時機及相關配套當局需要作出評估。

港府昨宣布即日起透過「安心出行」應用程式，重新發出強制檢測公告，將出現較多確診個案的大廈或場所納入強檢名單， 到訪高風險地點的人士須做核酸檢測。曾祈殷認同有關做法，因隨著最快4月21日起開始放寬社交距離措施，現時應將社區風險減至最低，切斷隱性傳播鏈。

做核酸檢測的敏感性會比快速檢測，所以這是一件好事。

另外， 特首林鄭月娥早前宣布，4月1日起解除針對英美澳加等9個國家航班實施的「熔斷機制」，並劃一容許所有已完成疫苗接種的海外港人，返港後在酒店檢疫7天，只要快測陰性，便可回家自我監察7天，以完成14天檢疫程序。

他又認為 當局應取消現時航班熔斷機制的措施，因現時現時本港社區風險遠大於入境旅客，如果入境旅客已打齊疫苗、做核酸檢測、隔離7天，每日都要做快測，相信即使走漏，為社區帶來的風險亦不大，不過，他 建議抵港人士不應只打兩針，而是要打齊三針，會相對比較穩委。 他指出，如發現抵港人士是感染新變種病毒，就有需要航班熔斷機制。

此外，全港小學、幼稚園及國際學校最快4月19日率先恢復面授課，教育局局長楊潤雄昨日（22日）表示，會以青少年逾9成接種率，作為恢復全日面授課的重要考慮。 曾祈殷認為當局要解釋清楚打針的劑數是第一針、二針，還是三針，當局也應留意恢復面授後的配套，包括是否要減少上課的節數等。

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責任編輯：郭詩詩