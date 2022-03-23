【外傭合約】要求奶奶外傭煮飯洗衫拎上門惹不滿　港媽稱跟合約做事：有落我哋名

▲ 港媽要求奶奶家外傭煮飯洗衫，並拿到她家門外交收。

不少雙職家庭都會聘請外傭幫忙打理家務、照顧孩子和老人家。有港媽在網上討論區發文指，她近日解僱了自己家中的外傭，而奶奶外傭的合約有加入他們一家人的名字，因此要求外傭煮飯後送往其住所，外傭因而感到不滿，更認為此舉犯法。

有港媽在親子王國討論區發文指，她和丈夫、兒子一家三口居住，而老爺、奶奶和她弟弟亦住同一屋苑的另一座，兩家人本來各自有外傭。然而，近日港媽因自己工人表現太差而解僱她，一時之間沒有人幫忙做家務。

她指出，老爺、奶奶家中的工人合約有寫上他們一家的名字，她認為，理論上外傭需要為他們服務，因此要求外傭在奶奶家中煮飯和洗衫，然後拿去她家門口交收。不過，此舉引起外傭不滿，打了一篇長文章投訴，說自己不會再送飯和衣服給她，這是犯法行為。

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港媽卻認為，從合約上來看，外傭理應照顧她、丈夫和兒子，因而向網民求教，

我想問我哋有冇犯法？佢冇入嚟我屋企做任何嘢。全部在奶奶屋企做，只係攞嚟我屋企。

有網民認為，外傭的工作量增加，當然會心生不滿，建議她提供現金津貼。有網民則指出，雖然外傭條例寫明可以送食物或個人物品去住處以外給僱主或家人，但前題是需要同住的家人，而港媽在合約中加入他們一家名字是取巧。

港媽卻反駁指，兒子有時會去奶奶家睡覺，如果不在合約中加入兒子名字，擔心外傭不照顧兒子，兒子亦有衣服在奶奶家。

我哋當然想有flexibility， 而不犯法。咁唔通我唔加名咩？係你都會加。

有網民直言，現時姐姐不憂做，如果令她不滿又不解決，隨時會跳槽，點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳