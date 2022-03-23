【第五波疫情】特首指不會放棄全民檢測　現階段資源集中減重症減死亡

▲ （陳國峰攝）

本港第五波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（23日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，預料交代學童接種新冠疫苗事宜。

林鄭月娥表示，不會放棄全民檢測，全民檢測是一個手段，因為需要動用大量資源，所以須用於適當時機使用，否則只會徒勞無功。由於本港第五波疫情發展得急又猛，下個機會會在疫情尾段，下降到某水平再進行全民檢測，就可以將社區內剩餘感染者及傳播切斷。現時資源集中在減重症、減死亡、減感染，亦會加強檢驗。

她強調，暫緩全民檢測並非躺平，現時用精準措施處理第五波疫情，大規模用核酸檢測、快測及污水檢測，強制檢測公告早前曾因檢測量追不上須要暫停，昨天恢復強制檢測公告，有10處所納強檢，即使有人不同意，但仍盡量圍封檢測，聯同抗疫連線等，這是加強治療外抗疫工作。

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記者：余思嵐