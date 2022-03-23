  • 17°C
香港時間 : 2022323日 (週三) 13:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】特首指不會放棄全民檢測　現階段資源集中減重症減死亡

社會 11:42 2022/03/23

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（陳國峰攝）

本港第五波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（23日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，預料交代學童接種新冠疫苗事宜。

林鄭月娥表示，不會放棄全民檢測，全民檢測是一個手段，因為需要動用大量資源，所以須用於適當時機使用，否則只會徒勞無功。由於本港第五波疫情發展得急又猛，下個機會會在疫情尾段，下降到某水平再進行全民檢測，就可以將社區內剩餘感染者及傳播切斷。現時資源集中在減重症、減死亡、減感染，亦會加強檢驗。

她強調，暫緩全民檢測並非躺平，現時用精準措施處理第五波疫情，大規模用核酸檢測、快測及污水檢測，強制檢測公告早前曾因檢測量追不上須要暫停，昨天恢復強制檢測公告，有10處所納強檢，即使有人不同意，但仍盡量圍封檢測，聯同抗疫連線等，這是加強治療外抗疫工作。

【TOPick診症室】疫下兒童難學習社交技巧　專家拆解4個重要階段

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【香港地震】天文台錄得台灣6.9級地震　本港接逾10人報稱有震感
今日 08:51
【香港地震】天文台錄得台灣6.9級地震　本港接逾10人報稱有震感
【強制檢測】10個處所納強檢　 陽性個案或可居家隔離【附隔離要求】
今日 09:08
【強制檢測】10個處所納強檢　 陽性個案或可居家隔離【附隔離要求】
【天氣轉涼】天文台料本港有大驟雨及雷暴　未來1至2日風勢頗大
今日 09:54
【天氣轉涼】天文台料本港有大驟雨及雷暴　未來1至2日風勢頗大
【第五波疫情】林鄭月娥：抗疫不是兩種路線之爭　抗疫目標與國家一致【不斷更新】
今日 11:19
【第五波疫情】林鄭月娥：抗疫不是兩種路線之爭　抗疫目標與國家一致【不斷更新】

你可能感興趣

【香港地震】天文台錄得台灣6.9級地震　本港接逾10人報稱有震感
今日 08:51
【香港地震】天文台錄得台灣6.9級地震　本港接逾10人報稱有震感
【強制檢測】10個處所納強檢　 陽性個案或可居家隔離【附隔離要求】
今日 09:08
【強制檢測】10個處所納強檢　 陽性個案或可居家隔離【附隔離要求】
【天氣轉涼】天文台料本港有大驟雨及雷暴　未來1至2日風勢頗大
今日 09:54
【天氣轉涼】天文台料本港有大驟雨及雷暴　未來1至2日風勢頗大

最高瀏覽

【鱷魚翻生】網民網購冷凍鱷魚用刀斬頭即復活 鱷魚發狂亂爬全家尖叫大驚逃命
16:53 2022/03/22
【鱷魚翻生】網民網購冷凍鱷魚用刀斬頭即復活 鱷魚發狂亂爬全家尖叫大驚逃命
【大難不死】東航客機132人空難　24歲男出發前一個決定逃離死劫
13:17 2022/03/22
【大難不死】東航客機132人空難　24歲男出發前一個決定逃離死劫
【酒樓播毒】老伯酒樓飲茶聲稱確診　邊拉低口罩邊食中成藥
11:42 2022/03/22
【酒樓播毒】老伯酒樓飲茶聲稱確診　邊拉低口罩邊食中成藥