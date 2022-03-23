【全民造星III】陳葦璇跑步休克送ICU　Kira發文報平安：已轉普通病房

▲ Kira入了ICU。

ViuTV《全民造星III》奪得亞軍的陳葦璇（Kira）向來熱愛運動，不時在網上分享跑步、行山和做Gym等，即使疫情嚴峻，Kira仍堅持落街跑步。

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跑步突然休克

豈料Kira日前照常落街跑步，最初跑了10多分鐘都沒事，但突然臉部開始痕癢，以為只是生風癩而已，故決定停止跑步折返回家：「好快全身都好痕，臉已經開始好腫，我行行吓就開始暈，好彩啱啱男朋友陪我跑，唔夠一分鐘我已經由暈暈哋，行到變到要瞓喺地下休克狀態。」

期間Kira意識到有途人幫忙，但當時她情況嚴重，已看不清東西，幸好很快救護車到達：「佢好快call咗白車，好快到咗，都好快去咗醫院，唔知係咪因為太凍，我由白車去到醫院都係咁震，醫生幫我打咗針，我開始有番知覺講到嘢，佢話我係敏感性休克，雖然未知敏感原係咩。」

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由深切治療部轉往普通病房

由於未知Kira的敏感原因，加上她當時血壓太低，故要留院觀察：「咁大個女第一次去深切治療部。好多謝啱啱幫忙嘅人同醫護人員，我好咗好多，雖然手都仲有腫，希望快啲出到院，不用擔心。」

隨後，她再發文指自己已轉往普通病房，腫退了很多，精神不錯，希望很快能出院。一班網民紛紛留言問候，更叫她要小心保重。

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陳葦璇最初於2015年以組合As One出道，不過發展平平，後來As One於2017年解散，她便以跳唱歌手身分作獨立發展，及後她在2010年參加節目《全民造星III》中表演出色，以強而有力的歌舞表演出發，終奪得亞軍之位而為人認知。