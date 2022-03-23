  • 17°C
香港時間 : 2022323日 (週三) 11:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民造星III】陳葦璇跑步休克送ICU　Kira發文報平安：已轉普通病房

娛樂 11:14 2022/03/23

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

Kira入了ICU。

ViuTV《全民造星III》奪得亞軍的陳葦璇（Kira）向來熱愛運動，不時在網上分享跑步、行山和做Gym等，即使疫情嚴峻，Kira仍堅持落街跑步。

【全民造星III】由As One輾轉個人發展繼續追夢　陳葦璇感恩家人當最強大後盾

跑步突然休克

豈料Kira日前照常落街跑步，最初跑了10多分鐘都沒事，但突然臉部開始痕癢，以為只是生風癩而已，故決定停止跑步折返回家：「好快全身都好痕，臉已經開始好腫，我行行吓就開始暈，好彩啱啱男朋友陪我跑，唔夠一分鐘我已經由暈暈哋，行到變到要瞓喺地下休克狀態。」

期間Kira意識到有途人幫忙，但當時她情況嚴重，已看不清東西，幸好很快救護車到達：「佢好快call咗白車，好快到咗，都好快去咗醫院，唔知係咪因為太凍，我由白車去到醫院都係咁震，醫生幫我打咗針，我開始有番知覺講到嘢，佢話我係敏感性休克，雖然未知敏感原係咩。」

最新影片推介：劉俊謙蔡思韵專訪

由深切治療部轉往普通病房

由於未知Kira的敏感原因，加上她當時血壓太低，故要留院觀察：「咁大個女第一次去深切治療部。好多謝啱啱幫忙嘅人同醫護人員，我好咗好多，雖然手都仲有腫，希望快啲出到院，不用擔心。」

隨後，她再發文指自己已轉往普通病房，腫退了很多，精神不錯，希望很快能出院。一班網民紛紛留言問候，更叫她要小心保重。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

陳葦璇最初於2015年以組合As One出道，不過發展平平，後來As One於2017年解散，她便以跳唱歌手身分作獨立發展，及後她在2010年參加節目《全民造星III》中表演出色，以強而有力的歌舞表演出發，終奪得亞軍之位而為人認知。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【全民造星III】由As One輾轉個人發展繼續追夢　陳葦璇感恩家人當最強大後盾
17:25 2021/02/04
【全民造星III】由As One輾轉個人發展繼續追夢　陳葦璇感恩家人當最強大後盾
【全民造星III】陳葦璇雲浩影「情侶檔」賺錢　雲姨首穿旗袍展古典美
16:00 2021/06/30
【全民造星III】陳葦璇雲浩影「情侶檔」賺錢　雲姨首穿旗袍展古典美
【星夢動物園2】與「大叔」黃德斌合作梁詠琪再坐鎮　陳葦璇+柯煒林+葉巧琳齊獻聲
13:11 2021/09/20
【星夢動物園2】與「大叔」黃德斌合作梁詠琪再坐鎮　陳葦璇+柯煒林+葉巧琳齊獻聲

你可能感興趣

【全民造星III】由As One輾轉個人發展繼續追夢　陳葦璇感恩家人當最強大後盾
17:25 2021/02/04
【全民造星III】由As One輾轉個人發展繼續追夢　陳葦璇感恩家人當最強大後盾
【全民造星III】陳葦璇雲浩影「情侶檔」賺錢　雲姨首穿旗袍展古典美
16:00 2021/06/30
【全民造星III】陳葦璇雲浩影「情侶檔」賺錢　雲姨首穿旗袍展古典美
【星夢動物園2】與「大叔」黃德斌合作梁詠琪再坐鎮　陳葦璇+柯煒林+葉巧琳齊獻聲
13:11 2021/09/20
【星夢動物園2】與「大叔」黃德斌合作梁詠琪再坐鎮　陳葦璇+柯煒林+葉巧琳齊獻聲
陳葦璇 娛樂人物職業 歌手 演員 全民造星 跑步 敏感 運動 ViuTV 娛樂機構

最高瀏覽

【鱷魚翻生】網民網購冷凍鱷魚用刀斬頭即復活 鱷魚發狂亂爬全家尖叫大驚逃命
16:53 2022/03/22
【鱷魚翻生】網民網購冷凍鱷魚用刀斬頭即復活 鱷魚發狂亂爬全家尖叫大驚逃命
【大難不死】東航客機132人空難　24歲男出發前一個決定逃離死劫
13:17 2022/03/22
【大難不死】東航客機132人空難　24歲男出發前一個決定逃離死劫
【酒樓播毒】老伯酒樓飲茶聲稱確診　邊拉低口罩邊食中成藥
11:42 2022/03/22
【酒樓播毒】老伯酒樓飲茶聲稱確診　邊拉低口罩邊食中成藥