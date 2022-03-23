【第五波疫情】許樹昌指恢復面授課前應提升學童接種率　減受感染及患重症風險

▲ 中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

全港小學、幼稚園及國際學校最快4月19日率先恢復面授課，教育局局長楊潤雄今日（23日）表示，復課初期會先以半天面授為主，如個別學校全部教職員已接種兩針，而全校9成學生已接種兩劑疫苗，將可回復全日面授課。即看：【面授課堂】

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（23日）接受港台節目《醫生與你》訪問中表示，在恢復面授課堂前最重要是提升學童的新冠疫苗接種率，目前3至11歲兒童首劑新冠疫苗接種率約有38%，而接種2劑的比率是11％，只要接種率愈高，就可減低學童受感染和患重症的風險；至於中學生方面，12至19歲青少年接種2劑的比率是73％，但仍需繼續努力推動打針。

學生打針比率當然是愈高愈好，如學生打咗（新冠疫苗）都可以參與課外活動。

有聽眾致電提到，8歲的女兒於3月初接種首劑疫苗、月中確診新冠肺炎，問及是否仍需在原定4月底跟隨學校接種第二劑疫苗，許樹昌表示由於確診後的抗體水平仍然很高，故毋須急於接種第二劑疫苗，提醒只要在康復後3個月才打針即可。

許樹昌又表示，雖然港大估算香港約有6成人口已經染疫，而自然感染後較高的抗體水平可維持3至6個月，由於長者打針比率仍不算太高，故不可以太快放寬社交距離措施，否則未打針的長者將很容易受到感染，他們患重症和死亡的風險較高。

被問到感染Omicron變種病毒的確診者會否出現二次感染，他表示Omicron變種病毒在去年11月南非首先出現，目前的資料顯示，Omicron患者有機會可再受感染，但不常見，即使再受感染，病情亦相對輕微；但過往曾經感染早前變種病毒的患者，就仍有機會感染Omicron，全球就有約10％感染過其他變種病毒的患者，再感染Omicron。

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記者：郭詩詩