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【百大俊男】MIRROR全員獲提名角逐做全球俊男　ERROR保錡入圍反問：真是嗎？

娛樂 12:02 2022/03/23

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近日，美國網站TC Candler官方Instagram陸續公布有MIRROR、ERROR成員獲「全球百大俊男」（The 100 Most Handsome Faces）選舉的正式提名。 

MIRROR成員繼姜濤、江𤒹生（Anson Kong）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、楊樂文（Lokman）、邱傲然（Tiger）後，王智德（Alton）於昨晚（3月22日）正式入圍獲提名，即是MIRROR全員入圍！

此外，ERROR方面，繼郭嘉駿（193）有份角逐後，吳保錡（保錡）亦成為ERROR當中第二人獲提名的成員。

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Alton＋保錡獲提名

網民、粉絲曾經因MIRROR 12子當中尚餘Alton未獲提名「全球百大俊男」而為他「集氣」，TC Candler官方Instagram昨晚公佈Alton、保錡獲提名，二人的粉絲也有在帖文留言感謝主辦單位、為偶像打氣。

未知會否出現ERROR全員獲提名的畫面呢？TC Candler也有追蹤ERRROR成員何啟華（Dee哥）的IG帳號，似乎他也大有機會衝出香港？

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保錡：真是嗎？ 

向來言行搞鬼的保錡也有於自己的Instagram限時動態內轉發消息，更寫道：「下真是嗎？點部署好？」。 

保錡自參加ViuTV《全民造星》就因被網民指他「撞樣」八両金，更戲稱他是「少年八両金」。他自己當時也曾在節目中提到「我覺得我唔係八両金，我係一個表演者」、「太多人話我似少年八両金」。

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選舉惹網民討論 

TC Candler的選舉認受性受到網民的爭議，皆因保證成功獲提名是依靠提名的粉絲「課金」。

根據TC Candler公布規則，其中一種方法是在官方YouTube及Instagram提名，但不一定能成功入圍。

而另一種方法是今年新增的，只要每個月付費某個金額，便可獲得提名權，但需要在未來6個月內、每月最低付25港元。除提名明星，網民也可提名家人、朋友。

網民都在討論區內談及事件 ：「越嚟越好笑」、「玩爛晒」、「你提名你老豆都一樣入到圍」、「佢地入圍都無出post多謝都有少少羞恥心」、「遲啲花姐都入埋十大美女」。

Facebook群組造星評議會內的版主發公告：「為保持討論區帖文質素，今日起禁止帖出有關全球百大俊男選舉之內容。敬請垂注。」！

撰文 : TOPick柴犬出動

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