【復課】9成學生加全體教職員打齊兩針可全日面授　個別級別達標亦可上全日課

▲ 個別學校如9成學生加全體教職員打齊兩針，可恢復全日面授課。

全港小學、幼稚園及國際學校最快在復活節假期後，即4月19日恢復面授課堂，中學則待中學文憑試（DSE）核心科目考試結束後恢復面授課。教育局局長楊潤雄今日（23日）表示，復課初期會先以半天面授為主，如個別學校全部教職員已接種兩針，而全校9成學生已接種兩劑疫苗，將可回復全日面授課。

楊潤雄表示，如個別學校要回復全日面授課，要達到兩個條件，除有健康原因可獲豁免，所有直接僱用的教學及非教學人員均要打齊兩針疫苗、全校學生要有9成已打兩針；如未能達到全校恢復全日面授課條件，個別級別達標亦可以率先復課，個別學生如已打齊兩針，亦可在另一半天時間，進行課外活動。

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記者：黃悅晴

