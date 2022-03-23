【取消禁飛令】旅遊業界料5月為港人返港高峰期　外傭公會指取消禁飛令有助增外傭供應

▲ 4月1日起解除針對英美澳加等9個國家航班實施的「熔斷機制」。（資料圖片）

特首林鄭月娥早前宣布，4月1日起解除針對英美澳加等9個國家航班實施的「熔斷機制」，並劃一容許所有已完成疫苗接種的海外港人，返港後在酒店檢疫7天，只要快測陰性，便可回家自我監察7天，以完成14天檢疫程序。

旅遊業促進會總幹事崔定邦今早（23日）接受電台節目中表示有關措施合適，惟由於下月初未有太多航班復飛，屆時返港的港人不會太多，料5月起北半球國家放暑假時才會是港人返港高峰期。

他又說，有不少指定檢疫酒店在第五波疫情後已改作社區隔離設施，導致檢疫的房間供應大減，惟政府縮短隔離日數，變相令檢疫酒店房間數目增加，相信現時約5,600至6,000間房間，能夠在一個月內服務逾萬名抵港居民。他建議應逐步將隔離酒店改回做檢疫酒店，以增加房間數目，又希望港府可放寬航班熔斷機制。

香港僱傭公會主席陳東風於同一節目中提到，菲傭佔本港傭工市場約6成，過去三個月禁飛，每個月都有約1,800名外傭未能抵港，連同去年底未抵港的外傭，料有約7,000名至8,000名外傭仍然滯留當地，相信取消「禁飛令」可有助增加外傭供應。

不過，他認為本港疫情嚴重，加上歐美工作環境更吸引等，導致2成有意來港工作的外傭打「退堂鼓」，供應將持續不穩。他又指，檢疫酒店房間不足，加上暑假期間會有很多留學生回港，房價亦由以往每晚600至800元增至每晚逾千元，建議政府增加指定檢疫酒店數目。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩